Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 'cầu nối' trong phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 13/10, tại Học viện Tài chính (Đông Ngạc, Hà Nội), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo Quốc gia “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân.”

Hội thảo là sự kiện khởi đầu quan trọng trong chuỗi các chương trình, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế tư nhân” trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Đây là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025), là năm tăng tốc, bứt phá, về đích.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn Hội thảo sẽ phát huy những đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý, các Doanh nhân, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn cả về lý luận và thực tiễn; về vị trí, vai trò và các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong phát triển kinh tế tư nhân.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về vị trí, vai trò và tầm quan trọng thiết yếu của khu vực kinh tế tư nhân trong sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Từ đó đưa ra các giải pháp tập trung vào việc xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Các hoạt động quan trọng bao gồm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, cần mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững cho khu vực tư nhân.

Mục tiêu cuối cùng là phản ánh kịp thời thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và hiệp hội để đề xuất các giải pháp gắn với tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8,3-8,5%, nhằm tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mục tiêu này thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong thời gian tới cần ít nhất 174 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng khu vực doanh nghiệp phải tăng ít nhất hai con số, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

“Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần phải thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và cần vào cuộc hành động, quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn, để biến những mục tiêu đó thành hiện thực,” Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nêu rõ./.

Kinh tế tư nhân: Trụ cột kiến tạo động lực tăng trưởng mới Thực tiễn gần bốn thập kỷ của công cuộc đổi mới (1986-2025), khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, chính là trụ cột năng động của nền kinh tế.