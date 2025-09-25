Một số nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh truyền thống, tinh thần chiến đấu và vai trò quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong bài viết “Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ," Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương khẳng định: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với dân, trở thành lực lượng của dân, do dân và vì dân.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh đều là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, tiên phong trong công tác vận động, xây dựng cơ sở chính trị và dẫn đầu trong lao động sản xuất.

Ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.”

Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới./.