Mưa lũ ảnh hưởng hơn 35.000 hộ dân ở Campuchia

Tình hình ngập lụt do mưa lũ và ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (tức bão số 10 vừa qua ở Việt Nam) đi qua khu vực trong gần một tuần qua đã tác động đến 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Campuchia, ảnh hưởng tới hơn 35.600 hộ dân và gây thiệt hại trên 16.000 ha lúa.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu ngày 2/10, người phát ngôn của Ủy ban Quản lý thảm họa quốc gia Campuchia (NCDM) Soth Kimkolmony cho biết, do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều địa phương ở Campuchia đã xuất hiện mưa lớn trong nhiều ngày qua, ảnh hưởng đến hơn 35.600 hộ dân.

Trong số này, hơn 27.000 ngôi nhà bị ngập lụt và hơn 2.000 hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lũ lụt cũng làm hư hại hơn 16.000 ha lúa ở các địa phương.



Theo NCDM, từ ngày 26/9-2/10, mưa lũ đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất tại 46 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 11/25 đơn vị hành chính cấp tỉnh trên đất nước Chùa Tháp.

Các địa phương bị ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, Đông và Đông Bắc Campuchia, gồm Siem Reap, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear, Ratanakiri, Mondulkiri, Stung Treng, Kratie, Tbong Khmum, Prey Veng...



Ông Soth Kimkolmony cảnh báo tình hình mưa lũ ở Campuchia có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Ông kêu gọi các cơ quan liên quan và chính quyền các cấp nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó với thiên tai. Về phần mình, NCDM đã huy động lực lượng và phương tiện, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với lũ lụt.



Thông báo của Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia ban hành sáng 2/10 cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã tác động mạnh đến gió mùa Tây Nam thổi qua Biển Andaman, Vịnh Thái Lan, lưu vực sông Mekong và Campuchia.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực đồng bằng của Campuchia có thể xuất hiện mưa kèm theo giông và gió giật, bao phủ khoảng 25% diện tích. Khu vực vùng cao và khu vực duyên hải của Campuchia cũng có khả năng có mưa kèm theo giông và gió giật.



Chiều cùng ngày, Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia tiếp tục ban hành thông báo cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão Matmo, song lưu ý hướng đi của cơn bão này không ảnh hưởng đáng kể đến đất nước của kỳ quan Angkor Wat./.

