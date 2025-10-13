Mỹ: Xả súng tại quán bar gây thương vong lớn tại bang South Carolina

Giới chức Mỹ ngày 12/10 cho biết đã xảy ra một vụ xả súng tại quán bar Willie's Bar and Gril trên đảo Saint Helena (St. Helena) thuộc bang South Carolina, khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương.

Vụ việc xảy ra sáng 12/10 theo giờ địa phương. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện đã có 4 người tử vong và ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch.

Các nhân chứng tại quán bar cho biết ngay khi sự việc vừa xảy ra, họ đã phải tháo chạy sang các cơ sở kinh doanh lân cận để trú ẩn.

Giới chức bang South Carolina bày tỏ lo ngại sâu sắc trước vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ.

Hiện công tác điều tra đang được tiến hành./.

