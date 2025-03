Nga-Mỹ vẫn còn nhiều việc cần giải quyết để chấm dứt xung đột tại Ukraine

Ngày 24/3, Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ đã có sự hiểu biết chung về nhu cầu hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine, song vẫn còn nhiều việc cần giải quyết.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia giữa Moskva và Washington tập trung vào các vấn đề kỹ thuật, trong đó có Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen liên quan đến an ninh vận chuyển trong khu vực.

Tham gia cuộc đàm phán trên, phía Nga có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện), ông Grigory Karasin, và Cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang (FSB), ông Sergey Beseda. Phía Mỹ do ông Andrew Peek, Giám đốc cấp cao tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, và ông Michael Anton, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, dẫn đầu.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Peskov nhấn mạnh lệnh của Nga tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine vẫn có hiệu lực, dù có báo cáo về các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc tuân thủ lệnh ngừng bắn trong 30 ngày đối với các mục tiêu năng lượng của Ukraine.

Ông Peskov khẳng định: “Đến nay, vẫn chưa có lệnh nào khác từ Tổng thống. Lực lượng vũ trang Nga đang tuân thủ mọi chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao."

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được ký tháng 7/2022, do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian. Thỏa thuận mở đường cho việc xuất khẩu an toàn gần 33 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen, nhưng hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga lại gặp trở ngại, khiến Moskva quyết định rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2023.

Ngoài ra, Nga cũng muốn tiếp tục xuất khẩu amoniac và tái kết nối Ngân hàng nông nghiệp nhà nước Rosselkhozbank với Hiệp hội viên thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT).

Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ thảo luận lại về sáng kiến này Trong một diễn biến khác, ông Sergey Leshchenko - cố vấn Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cho biết phái đoàn Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức thêm một vòng đàm phán tại Riyadh.

Phát biểu trên truyền hình, ông Leshchenko nói: "Hiện tại, phái đoàn Ukraine đang ở lại Saudi Arabia để tiến hành tham vấn sau khi kết thúc các cuộc đàm phán [Nga-Mỹ] này."

Cùng ngày, tờ The New York Times cũng đưa tin các phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục hội đàm vào tối 24/3 theo giờ địa phương.

Theo báo trên, các bên sẽ thảo luận về tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa các phái đoàn Mỹ và Nga tại Riyadh.

Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa các nhóm kỹ thuật của Ukraine và Mỹ diễn ra vào chiều 23/3 và kéo dài khoảng 6 giờ.

Phái đoàn Ukraine bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Phó Giám đốc Văn phòng Tổng thống Pavel Palisa, cùng đại diện lực lượng vũ trang và các chuyên gia năng lượng. Chủ đề chính được hai bên thảo luận là chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Đại diện của các bên không cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận./.

