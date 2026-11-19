Ngành bán lẻ thời trang Australia tiếp tục hứng chịu thêm một cú giáng mạnh khi thương hiệu thời trang lớn General Pants chính thức rơi vào diện quản lý tự nguyện (hình thức bảo hộ phá sản), đẩy khoảng 500 việc làm và 35 cửa hàng trên toàn quốc đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, General Pants hiện gánh khoản nợ lên tới hàng chục triệu AUD đối với các chủ nợ. Trước khi rơi vào khủng hoảng, chuỗi cửa hàng này từng phải đóng cửa khoảng 25 điểm bán so với thời kỳ đỉnh cao và từng được rao bán vào năm 2021 nhưng bất thành.

Công ty mẹ của General Pants là tập đoàn Alquemie cho biết môi trường kinh doanh bán lẻ ảm đạm tại Australia cùng những biến đổi cấu trúc nhanh chóng của ngành - đặc biệt là sự thống trị ngày càng lớn của các nền tảng bán lẻ trực tuyến nước ngoài - đã buộc doanh nghiệp phải liên tục thu hẹp mạng lưới cửa hàng vật lý.

Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm đối tác mua lại hoặc huy động nguồn vốn bổ sung để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ quy mô lớn, mọi phương án đều không khả thi. Tập đoàn Alquemie đã chỉ định chuyên gia Jason Tracy thuộc hãng tư vấn tái cơ cấu Alvarez and Marsal Holdings làm quản tài viên để điều hành General Pants, với kỳ vọng quá trình quản lý tự nguyện sẽ mở ra cơ hội tái cơ cấu hoặc tìm kiếm nhà đầu tư mới.

Sự sụp đổ của General Pants diễn ra nối tiếp hàng loạt vụ đổ vỡ đình đám khác trong ngành bán lẻ Australia như chuỗi bách hóa David Jones và thương hiệu thời trang Cue Clothing. Giới phân tích nhận định các doanh nghiệp bán lẻ đang phải đối mặt với hàng loạt áp lực bủa vây từ lạm phát cao, tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng cho tới xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang thương mại điện tử.

Ông Christopher Hill, đại diện hãng tư vấn FTI Consulting - đơn vị tiếp quản tài sản của bách hóa David Jones - cũng chỉ ra rằng môi trường giao dịch khắc nghiệt, chi phí vận hành leo thang, hệ thống mặt bằng bán lẻ cồng kềnh, lỗi thời cùng những thách thức trong chuỗi cung ứng chính là nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ này.

Việc hàng loạt thương hiệu thời trang tên tuổi tại Australia liên tục rơi vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc buộc phải thu hẹp quy mô trong thời gian qua đang phản ánh bức tranh ảm đạm và mức độ đào thải khốc liệt của thị trường.

Thực trạng này cho thấy những khó khăn và thách thức mang tính sống còn mà các doanh nghiệp bán lẻ truyền thống tại Australia đang phải đối mặt trước áp lực kép từ chi phí mặt bằng và nhân công đắt đỏ, sức mua suy giảm cũng như cuộc cạnh tranh không cân sức với các "gã khổng lồ" thương mại điện tử xuyên biên giới./.

Nhà bán lẻ thời trang trực tuyến lớn nhất châu Âu thu hẹp dự báo lợi nhuận Zalando cho biết tổng giá trị hàng hóa giao dịch qua nền tảng (GMV) và doanh thu tập đoàn trong quý 2 đều tăng gần 21%, lần lượt đạt 4,92 tỷ euro và 3,42 tỷ euro.