Ngành Du lịch: Triển khai ngay biện pháp khắc phục hậu quả bão lũ

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ban hành công văn gửi các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do bão Kalmaegi.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương trên khẩn trương nắm bắt khó khăn, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các hộ làm du lịch cộng đồng trên địa bàn, khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ sau bão, nhằm sớm ổn định đời sống sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo ngành yêu cầu các địa phương chỉ đạo các ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân, du khách tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch (trang thiết bị tại điểm đến, cơ sở lưu trú, phương tiện vận chuyển...), từ đó tập trung nguồn lực để nhanh chóng sửa chữa, khắc phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng sau mưa bão.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình mở cửa trở lại đối với các điểm đến, dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng bởi bão một cách an toàn, hiệu quả; tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng trong khuôn viên cơ sở để đảm bảo cảnh quan du lịch sạch, đẹp; đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh môi trường trước khi đón khách trở lại.

Ngoài ra, Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, các chương trình ưu đãi, khuyến mại để thu hút khách du lịch sau mưa bão…/.

Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão Trong số 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng.