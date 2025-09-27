Ngày Du lịch Thế giới 2025: Du lịch thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững

Ngày Du lịch Thế giới là sự kiện quan trọng hàng đầu của ngành du lịch toàn cầu, được tổ chức vào ngày 27/9 hằng năm với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của ngành du lịch trong đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị./.
Du lịch toàn cầu bứt tốc với hành trình chuyển đổi xanh và bền vững
Ngành du lịch là động lực mạnh mẽ cho sự chuyển đổi bền vững; tạo ra việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, hỗ trợ phát triển hạ tầng và đóng góp cho sự phát triển vượt xa các chỉ số GDP thông thường.