Ngày Du lịch Thế giới 2025: Du lịch thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững

Năm nay, chủ đề Ngày Du lịch Thế giới được lựa chọn là “Du lịch và Chuyển đổi bền vững,” nhấn mạnh tiềm năng của du lịch như một tác nhân thúc đẩy sự thay đổi tích cực.

Ngày Du lịch Thế giới là sự kiện quan trọng hàng đầu của ngành du lịch toàn cầu, được tổ chức vào ngày 27/9 hằng năm với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của ngành du lịch trong đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị./.