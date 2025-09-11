Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc 2025 tại thành phố Huế

Trong hai ngày 27-28/9/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phối hợp cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc 2025” tại khu nhà số 23-25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và Cầu gỗ Lim bên bờ sông Hương thơ mộng.

Trong khuôn khổ sự kiện, khoảng 100 gian hàng sẽ được bố trí, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của hai quốc gia. Du khách có thể trải nghiệm mặc hanbok, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống, đồng thời tìm hiểu và chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công, OCOP, áo dài Huế và làng nghề truyền thống. Đây là dịp để những giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam và Hàn Quốc cùng được tỏa sáng, tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật giao lưu sôi động và giàu bản sắc. Khán giả sẽ được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế-di sản phi vật thể của nhân loại, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc (Gugak), xen lẫn không khí trẻ trung hiện đại của K-pop, V-pop, Random Dance.

Các tiết mục tại chương trình giao lưu văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Sự tham gia của đoàn nghệ thuật Uhee (Hàn Quốc) và các nghệ sỹ, nghệ nhân Việt Nam, Huế sẽ mang đến không gian giao thoa vừa đậm chất truyền thống vừa hòa nhịp với xu hướng toàn cầu.

Với quy mô, tính chất và ý nghĩa đặc biệt, sự kiện hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế, trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần đưa Huế ngày càng vươn xa trên bản đồ giao lưu văn hóa toàn cầu

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 27/9/2025 tại khu nhà số 23-25 Lê Lợi, với sự hiện diện của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, nghệ sĩ và đông đảo công chúng.

Chương trình gồm phần văn nghệ chào mừng, phát biểu, trao tặng hoa-quà lưu niệm và biểu diễn nghệ thuật giao lưu Việt-Hàn, mở màn cho chuỗi hoạt động đa dạng, hấp dẫn.

Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc 2025 là sự kiện có ý nghĩa ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân quan trọng có sức lan tỏa lớn, khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Với vai trò cầu nối, Huế không chỉ quảng bá di sản và bản sắc Việt Nam, mà còn tạo ra môi trường để cộng đồng hai nước gắn kết, hiểu biết và chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc.

Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc 2025 là dịp để Huế khẳng định vị thế trung tâm văn hóa-du lịch của cả nước; thể hiện khát vọng hội nhập, quyết tâm của Huế trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, tạo nền tảng cho những hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo./.

Việt Nam-Hàn Quốc gặp nhau ở khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, trường tồn Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 33 năm thiết lập quan hệ Việt-Hàn thể hiện khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.