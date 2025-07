Nghệ An: Khẩn trương vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 28/7, khu vực tỉnh Thái Nguyên và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Bằng Lãng (Thái Nguyên) 48,8 mm; huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) 31,4 mm;…