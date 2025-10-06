Nghệ An: Lũ cuốn trôi cầu Xốp Chạng khiến giao thông trên Quốc lộ 48C tê liệt

Do ảnh hưởng của bão số 10, nước lũ từ thượng nguồn suối Nậm Ngân đổ về với dòng chảy xiết, mực nước liên tục dâng cao, cuốn theo nhiều rác, thân cây đã cuốn trôi kết cấu nhịp cầu Xốp Chạng (thuộc Km82+ 900) trên tuyến Quốc lộ 48C vào ngày 29/9, gây chia cắt và làm tê liệt giao thông hướng Nga My đi Yên Hòa (tỉnh Nghệ An) và ngược lại.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận, dù đã 1 tuần xảy ra sự cố nhưng dòng suối Nậm Ngân vẫn đục ngàu, lòng suối và khu vực hai bên bờ lưu vực gần cầu Xốp Chạng bị biến dạng mạnh và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao, đe dọa nhiều nhà dân nếu tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

Trụ cầu Xốp Chạng giữa dòng suối bị phủ kín bởi các loại rác, thân và cành cây. Mặt cầu (nhịp cầu) bị nước lũ lật tung, cuốn trôi xuống lòng suối còn nằm tại hiện trường.

Theo người địa phương sinh sống gần cầu Xốp Chạng, chưa khi nào thấy trận lũ lớn và dâng nhanh như trận lũ xảy ra vào sáng ngày 29/9 vừa qua. Lúc đỉnh lũ đạt cao điểm, mực nước phủ lấp luôn cả cầu Xốp Chạng khi chưa bị cuốn trôi.

Khoảng sân trước nhà sàn, mực nước dâng cao hơn 1m. Khi rác, thân cây bị mắc kẹt, dồn ứ tại nhịp cầu Xốp Chạng quá nhiều, nước chảy mạnh nên đã cuốn trôi các nhịp cầu.

Ông Nguyễn Đình Diện, Tư vấn giám sát trưởng thuộc Trung tâm kỹ thuật Đường bộ II (Khu quản lý Đường bộ II) cho biết, lũ lớn đổ về sông Nậm Ngàn trong sáng ngày 29/9 với lưu tốc cực kỳ lớn gây đổ sập 2 nhịp của cầu Xốp Chạng khiến giao thông bị chia cắt.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị Khu quản lý Đường bộ II đã lắp đặt biển báo, bố trí triển khai các biện pháp cảnh báo giao thông, tổ chức lực lượng hướng dẫn, cảnh giới tại hiện trường, lập rào chắn cấm các phương tiện, người dân qua lại tại vị trí ở 2 điểm đầu cầu và phân luồng tạm thời qua các tuyến đường tránh lân cận.

Cầu Xốp Chạng giáp ranh giữa địa bàn 2 xã miền núi Nga My và Yên Hòa. Việc cầu Xốp Chạng bị lũ cuốn trôi mất nhịp đã chia cắt tuyến đường huyết mạch 48C, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự đi lại, giao thương phát triển kinh tế của người dân.

Ông Lô Văn Măng, bản Yên Hợp, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An sinh sống ở gần cầu Xốp Chạng cho hay, lũ lên nhanh, cuốn trôi của gia đình rất nhiều gỗ. Hàng chục con gia cầm (gà, ngan) bị chìm, chết trong chuồng. Nhà ở thì bị nước lũ đẩy bung hết các tấm ngăn xung quanh.

Cầu Xốp Chạng bị cuốn trôi, người dân không thể qua lại được, rất khó khăn trong cuộc sống. Dây điện bị đứt bên kia suối cũng không đi sửa được, ống dẫn nước sinh hoạt lấy từ khe ở bên kia suối bị đứt cũng không sang nối lại được nên phải lên đồi, vào khe trong xa mới lấy được nước về. Người dân rất vất vả và khổ.

Ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My cho biết, sau khi cầu Xốp Chạng bị lũ cuốn trôi đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân trên địa bàn trong đi lại. Việc phải di chuyển ra quốc lộ 7 hoặc các xã bên kia suối phải đi đường vòng, độ dài quãng đường tăng lên rất xa, mất rất nhiều thời gian hơn đi lại.

Liên quan đến sự việc, trước đó ngày 1/10, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã có công văn số 7226/SXD-KCHT yêu cầu Ban quản lý đường bộ khẩn trương tổ chức triển khai lắp biển báo, rào chắn nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; chủ trì phối hợp với Khu quản lý Đường bộ II, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng để đưa ra phương án đảm bảo an toàn giao thông; phân luồng tạm thời qua các đường tránh lân cận; thực hiện việc thông báo phân luồng giao thông; Chủ trì phối hợp cùng Phòng Thẩm định dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, khảo sát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư khắc phục sự cố, thời gian thực hiện trước ngày 4/10.

Ông Nguyễn Đình Diện, Tư vấn giám sát trưởng thuộc Trung tâm kỹ thuật Đường bộ II (Khu quản lý Đường bộ II) cho biết, đơn vị đã lập rào chắn cấm đường tại Km81+00; đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh tổ chức phân luồng từ xa tại Km62 đường rẽ đi Con Cuông.

Hiện tại Sở Xây dựng đang tổ chức thiết kế cầu tạm để cho người dân đi lại một cách sớm nhất.Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, việc di chuyển trên tuyến Quốc lộ 48C hiện nay cần tuân thủ tốc độ, hệ thống biển báo, rào chắn, dây phản quang cảnh giới...

Bởi sau trận mưa lũ vào ngày 29/9, trên tuyến quốc lộ này xảy ra rất nhiều điểm sạt lở, tuy đã khắc phục tạm thời nhưng vẫn có nguy cơ sạt lở nếu trời mưa.

Đặc biệt, một số cầu bê- tông trên tuyến quốc lộ đã bị nước lũ chảy xiết gây xói mòn mố cầu. Đơn cử như tại cầu Noóng Mò (Km70 +912) bắc qua khe Hạng, quốc lộ 48C bị lũ lớn dâng cao, chảy xiết gây xói mòn tạo thành hàm ếch tại chân và mố cầu, nguy cơ đổ sập mặt đường rất cao; tại vị trí Km82 (cách Khe Bố 41km) nước lũ tràn qua, chảy xiết đã phá hỏng, cày nát và gây đứt gãy, biến dạng mặt đường nghiêm trọng trên chiều dài hàng chục mét.

Ở một diễn biến khác, chiều 6/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 7 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10.

Tại chương trình làm việc, đại diện đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 7 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An có gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 là 1 tỷ đồng.

Đoàn công tác cũng đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành và trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho 10 hộ (30 triệu đồng/hộ) và trao mỗi hộ 1 túi thuốc gia đình. Đặc biệt, Đoàn công tác trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình bà Trịnh Thị Xử (xóm Hưng Phúc 1, xã Lam Thành) - gia đình có nhà bị sập hoàn toàn sau bão số 10.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám và đại diện lãnh đạo xã Lam Thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Nghệ An.

Chia sẻ thêm về những thiệt hại nặng nề do các cơn bão đã gây ra cho tỉnh nhà, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận nghĩa tình sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và hơn 20 đoàn thiện nguyện từ Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến hỗ trợ Nghệ An trong những lần tỉnh nhà gặp thiên tai.

Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh khẳng định sẽ phân bổ kịp thời nguồn lực hỗ trợ đến nhân dân vùng bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có 3 đợt ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai với tổng kinh phí hỗ trợ là 15 tỷ đồng; trong đó, đợt ủng hộ lần này để giúp nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10 là 7 tỷ đồng.

Bên cạnh ủng hộ về tiền mặt, trong thời gian Nghệ An bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, trực tiếp tại Nghệ An.

Tiêu biểu, Sở Y tế Thành phố đã huy động lực lượng y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện chuyên khoa, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và trao tặng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho bà con.

Các sở, ngành và đoàn thể khác cũng đã đồng hành cùng bà con trong việc sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho các em nhỏ./.

Nghệ An: Cầu Xốp Chạng bị lũ cuốn trôi, giao thông trên Quốc lộ 48C tê liệt Do ảnh hưởng của bão số 10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về với dòng chảy xiết, mực nước liên tục dâng cao cuốn trôi kết cấu nhịp cầu Xốp Chạng trên tuyến Quốc lộ 48C.