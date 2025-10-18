Nghệ An: Xây dựng nhiều công trình an sinh phục vụ người dân sau thiên tai

Sáng 18/10, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết: Ngày 17/10 vừa qua, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ và Ban quản lý các bản đã đồng loạt tổ chức lễ động thổ xây dựng nhiều nhà ở, công trình an sinh xã hội trên địa bản nhằm khắc phục hậu quả thiên tai lũ ống, lũ quét, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cụ thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị, tổ chức và dân bản đã tiến hành động thổ xây dựng nhà nhân ái cho 2 gia đình tại bản Tân Mai, 1 gia đình tại bản Xói Voi. Đây là các hộ gia đình đã bị lũ ống, lũ quét gây sạt lở dẫn đến đổ sập và cuốn trôi nhà hoàn toàn.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An phát biểu trong lễ khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn vào sáng ngày 17/10. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời khởi công xây dựng công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân tại các bản Huồi Tố 2 và Na Hỷ; xây dựng cầu dân sinh bắc qua suối vào bản Chà Lò giúp cộng đồng dân bản đi lại thuận lợi, thúc đẩy trao đổi, thông thương hàng hóa; khởi công xây dựng Thư viện Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Nhôn Mai.

Theo ông Mạc Văn Nguyên, các công trình trên được triển khai với sự chung tay đóng góp, hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng vùng lũ; tạo điều kiện để người dân khó khăn vùng biên giới sớm ổn định đời sống.

Đồng thời tiếp tục khẳng định quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn trong việc chung tay khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh tế sau thiên tai, xây dựng quê hương, bản làng ngày càng ấm no, khởi sắc.

Cũng theo ông Mạc Văn Nguyên, tới đây cấp ủy chính quyền địa phương cũng sẽ khởi công triển khai làm nền để xây dựng nhà cho 34 hộ dân bị thiệt hại nặng nề thiên tai trong đợt lũ ống, lũ quét xảy ra trong cuối tháng 7 vừa qua, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Việc khảo sát, tìm quỹ đất bố trí tái định cư cho người dân trên địa bàn đang được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, khẩn trương, tích cực triển khai. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua, nhiều địa bàn miền núi phía Tây Nghệ An đã bị thiệt hại nặng nề.

Đặc biệt lũ ống, lũ quét, sạt lở đã xảy ra trên diện rộng tại địa bàn các xã thuộc lưu vực sông Nậm Nơn, Nậm Mộ, sông Lam... trong đó, xã Nhôn Mai có hơn 70 ngôi nhà bị vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn, 37 ngôi nhà bị thiệt hại nặng và phải tháo dỡ và gần 300 ngôi nhà có nguy cơ sạt lở, sẽ phải di dời. Gần 80% diện tích ruộng lúa, ao cá của người dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Cùng với đó, tuyến quốc lộ 16 chạy qua địa bàn đấu nối từ xã Tri Lễ (quốc lộ 48) đến xã Mường Xén (Quốc lộ 7) bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt, cô lập địa bàn xã. Sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn đã dồn sức khắc phục hậu quả, giúp bà con nhân dân tháo dỡ nhà cửa, dựng các khu ở tạm mới; khảo sát các điểm, khu vực tái định cư; vận chuyển nhu yếu phẩm đến các thôn bản; sửa chữa, xây dựng cầu giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng; nhanh chóng tạo nguồn sinh kế cho nhân dân.. ./.

