Cao Bằng: Toàn bộ học sinh đã trở lại lớp học sau thiên tai

Sau những ngày mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, toàn bộ 516 cơ sở giáo dục ở tỉnh Cao Bằng đã cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn và chính thức trở lại hoạt động giảng dạy. Đặc biệt, 100% học sinh tại các trường học đã quay trở lại lớp, tiếp tục hành trình học tập.

Toàn tỉnh hiện có hơn 135.700 học sinh đang theo học tại gần 5.700 lớp, với hơn 6.100 phòng học từ mầm non đến trung học phổ thông. Gần 10.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nhanh chóng bắt nhịp trở lại, duy trì nền nếp giảng dạy, củng cố chất lượng học tập sau thời gian gián đoạn do thiên tai.

Việc này không chỉ đảm bảo quyền học tập của học sinh mà còn thể hiện nỗ lực vượt khó của toàn ngành trong việc duy trì ổn định, an toàn và chất lượng giáo dục sau thiên tai.

Ngay khi thời tiết ổn định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên và phụ huynh học sinh tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công tác kiểm tra an toàn điện, tường, mái, sân trường và thiết bị dạy học được triển khai khẩn trương, đặc biệt tại các trường vùng thấp, có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng.

Nhiều trường học đã thể hiện tinh thần sẻ chia, đoàn kết thông qua các hoạt động quyên góp, ủng hộ gia đình và học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ngay sau lễ chào cờ đầu tuần, thầy trò Trường Trung học Cơ sở Đề Thám cùng nhiều đơn vị đã tổ chức quyên góp, lan tỏa thông điệp nhân ái và tinh thần cộng đồng.

Sở Giáo dục Đào tạo Cao Bằng tiếp tục yêu cầu các đơn vị trường học rà soát, thống kê thiệt hại, đề xuất sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất hư hỏng; tổ chức dạy bù để đảm bảo chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh thiên tai, đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão./.

