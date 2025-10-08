Học sinh Hà Nội đi học trở lại sau hai ngày nghỉ vì bão số 11

Sáng nay (8/10), học sinh Thủ đô đã quay trở lại trường học trực tiếp bình thường sau hai ngày phải nghỉ hoặc học trực tuyến vì ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo).

Không khí náo nhiệt đã trở lại trên các sân trường ngay từ đầu giờ sáng, phụ huynh tấp nập đưa con đến trường, học sinh hối hả vào lớp kịp giờ.

Chị Nguyễn Thị Hương (phường Hoàng Liệt) cho biết tối qua, chị nhận được tin nhắn của trường về việc sáng nay học sinh sẽ có thể học trực tiếp tại trường vì theo dự báo, hôm nay hoàn lưu bão đã giảm tác động đến Hà Nội. Tuy nhiên, do thời điểm thông báo Hà Nội vẫn mưa rất to nên nhà trường cũng nhắc phụ huynh để ý điện thoại trong sáng sớm nay để cập nhật thông tin mới nhất.

“Nhà trường cho biết việc đi học trực tiếp hay trực tuyến phụ thuộc vào thời tiết và trước 6 giờ sáng nay sẽ có thông báo chính thức. Vì vậy, ngay khi ngủ dậy, việc đầu tiên của tôi là kiểm tra tin nhắn trên nhóm Zalo lớp,” chị Hương cho hay.

Cũng theo chị Hương, thời tiết Hà Nội sáng nay hửng nắng và mát mẻ, hơi se se đúng không khí mùa Thu, không có mưa nên việc đến trường của học sinh thuận lợi. Nhà khá gần trường nên các con chị có thể tự đạp xe đi học mà không cần bố mẹ đưa đón.

Giống như chị Hương, anh Vũ Trường Quân (xã Thanh Liệt) cũng cho hay sáng sớm nay đã nhận được thông báo của nhà trường về việc cho con đi học bình thường trở lại. “Hai ngày con nghỉ học ở nhà tôi phải xin làm trực tuyến để trông con,” anh Quân cho hay. “Thật mừng là hôm nay gia đình đã quay trở lại nhịp sống bình thường, dù buổi sáng phải gọi mấy lần con mới dậy sau 4 ngày liền được ngủ nướng,” anh Quân cười nói.

Hoàn lưu bão số 11 đã tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề lên Hà Nội, gây ngập úng nhiều tuyến phố trong khi chỉ trước đó ít hôm, Thủ đô đã chìm trong biển nước vì hoàn lưu bão số 10. Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 10, ngành giáo dục Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường chủ động ứng phó với bão số 11 từ rất sớm, các nhà trường cũng linh hoạt và liên tục cập nhật thông tin điều chỉnh lịch học phù hợp với tình hình thực tế.

Ngày 3/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra văn bản gửi ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc chủ động ứng phó với cơn bão số 11. Chiều 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học ngày 6/10.

Tối ngày 6/10, nhiều trường thông báo cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào ngày 7/10. Tuy nhiên, sáng sớm ngày 7/10, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, các trường đã “hỏa tốc” thông báo điều chỉnh kế hoạch đến phụ huynh, học sinh trường mầm non và tiểu học được nghỉ trong khi bậc trung học chuyển sang học trực tuyến.

Tối qua (7/10), nhiều trường thông báo sẽ học trực tiếp trở lại vào sáng nay nhưng vẫn sẵn sàng phương án nghỉ hoặc học trực tuyến nếu thời tiết bất thường và đề nghị phụ huynh theo dõi thông tin từ trường để cập nhật thông báo mới nhất./.

Hà Nội vẫn mưa lớn, các trường chuẩn bị sẵn sàng hai phương án Các trường thông báo cho học sinh học trực tiếp trở lại vào ngày 8/10 nhưng cũng đề nghị phụ huynh để ý điện thoại để cập nhật thông tin mới nhất vào sáng sớm mai.