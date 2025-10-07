Hà Nội vẫn mưa lớn, các trường chuẩn bị sẵn sàng hai phương án

Tối nay, 7/10, Hà Nội vẫn đang tiếp tục mưa to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo cho học sinh phương án học tập ngày mai, 8/10, nhưng vẫn đề nghị phụ huynh lưu ý điện thoại, chủ động cập nhật thông tin vào sáng sớm mai.

Trường Trung học phổ thông Trương Định thông báo cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào ngày mai theo thời khóa biểu.

Đối với những học sinh nhà xa, giao thông đi lại khó khăn do bị mưa ngập, phụ huynh có thể chủ động xin phép giáo viên chủ nhiệm cho học sinh nghỉ học. Nhà trường sẽ hỗ trợ bổ sung kiến thức cho các em. “Nếu thời tiết không thuận lợi, nhà trường sẽ thông báo trước 6 giờ sáng mai,” thông báo nêu rõ.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở FPT cũng thông báo cho học sinh học trở lại học tập trực tiếp bình thường từ ngày mai. Tuy nhiên, nhà trường cũng cho hay sẽ liên tục theo dõi và cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp với diễn biến thực tế và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng.

Tương tự, Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt) cũng đề nghị phụ huynh theo dõi và cập nhật tin nhắn trên nhóm Zalo lớp để nắm thông tin kịp thời việc học của các con ngày mai và sẵn sàng cho hai phương án: trực tiếp hoặc trực tuyến.

Trong thông báo gửi phụ huynh, lãnh đạo nhà trường cho biết việc đi học trực tiếp ở lớp hay học ở nhà ngày mai sẽ phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Nếu ngày mai trời mưa to, học sinh phải nghỉ học, toàn trường sẽ tổ chức học trực tuyến qua Zoom vào buổi tối, từ 19 giờ đến 21 giờ.

Chiều nay, Trường Trung học cơ sở Linh Đàm đã khảo sát ý kiến phụ huynh về khả năng học sinh có thể đến trường học trực tiếp vào ngày mai, 8/10.

Với sự nhất trí từ đa số phụ huynh, trường thông báo ngày mai học sinh sẽ học trực tiếp trở lại và ăn bán trú bình thường. Bên cạnh đó, trường vẫn đề nghị phụ huynh “từ giờ đến sáng mai luôn cầm điện thoại để nắm được thông mới nhất.”

Sáng sớm hôm nay, 7/10, nhiều trường học ở Thủ đô đã phải “hỏa tốc” thông báo cho học sinh nghỉ học khi hoàn lưu bão số 11 đã nhấn chìm nhiều tuyến phố trong biển nước./.

