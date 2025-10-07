Thống kê ban đầu thiệt hại về người và tài sản do mưa bão

Theo thông tin nhanh từ các địa phương, thiệt hại do mưa lớn sau bão số 11 đến cuối giờ chiều ngày 7/10, có 7 người thiệt mạng, mất tích và 2 người bị thương; hơn 4.800 nhà bị ngập, hư hỏng...

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai vừa báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) đến cuối ngày 7/10.

Từ 19 giờ ngày 6/10 đến 16 giờ ngày 7/10, lượng mưa đo được tại các địa phương rất lớn, các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa từ 200-400mm, một số trạm tại Thái Nguyên vượt 500mm.

Theo thông tin nhanh từ các địa phương, thiệt hại do mưa lớn sau bão số 11 đến cuối giờ chiều ngày 7/10, có 7 người thiệt mạng, mất tích và 2 người bị thương; hơn 4.800 nhà bị ngập, hư hỏng; hơn 9.400h lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; khoảng 43.000 con gia cầm, gia súc bị lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, còn ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 493 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại./.

