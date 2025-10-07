Hà Nội chủ động ứng phó ngập lụt ven sông do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11

Do chịu ảnh hưởng liên tiếp mưa lớn từ cơn bão số 10 và hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11 (bão Matmo), mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Thủ đô Hà Nội lên trên mức báo động 1, gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống dọc bờ sông.

Sau trận mưa lớn kéo dài rạng sáng 7/10, tại khu vực bãi giữa và các xã ven sông Hồng tình trạng ngập úng diễn ra khá nghiêm trọng. Mực nước dâng cao nhanh chóng, cuốn theo phù sa và những cành cây, rác thải trôi nổi trên mặt sông, gây nên nguy cơ ô nhiễm, tắc nghẽn, tác động đáng kể đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Nước lũ sông Hồng lên nhanh, chảy xiết khiến một số hộ dân ở khu vực cao hơn đã phải di tản khẩn cấp đến nơi an toàn. Nhiều ngôi nhà tại các vùng trũng thấp ngập nặng, người dân phải bỏ lại tài sản, đồ đạc chưa kịp thu gom.

Khi trời ngớt mưa, bà con tranh thủ trở về từng ngõ nhỏ, lặng lẽ thu vén những vật dụng quan trọng, mang theo cả nỗi lo âu và hy vọng trong hành trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo các chủ vườn trồng đào, quất, phần lớn diện tích hoa màu, cây ăn quả vẫn chìm trong nước lũ từ cơn bão số 10. Nay lại tiếp tục bị ảnh hưởng mưa hoàn lưu bão số 11, tiếp tục ngập úng thêm, làm rễ cây bị thối, úng lá dẫn đến chết dần và khó có thể cứu vãn. Mọi nỗ lực chăm sóc tỉ mỉ trong suốt nhiều năm có thể mất trắng.

Tại cuối ngõ 76 An Dương, vẫn luôn có thuyền bè túc trực để hỗ trợ người dân, anh Hoàng Văn Toàn (41 tuổi, phường Hồng Hà), làm nghề đánh cá trên sông Hồng đã tạm gác lại công việc để hỗ trợ người dân di chuyển từ các khu vực bị ngập sâu. Nước sông đục ngầu, chảy nhanh khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Sống ven sông bao nhiêu năm nay, mỗi lần lũ lụt đều phải dựa vào nhau mà sống.

Anh Nguyễn Ngọc Điệp (35 tuổi, phường Hồng Hà) ngồi chờ bên mép sông không giấu được vẻ lo lắng. Cả gia đình đã di chuyển từ sớm, chỉ kịp mang theo vài vật dụng thiết yếu còn gia súc thì phải bỏ lại. Anh chỉ mong trời ngớt mưa để đợi thuyền ra xem gia súc còn sống không và cho ăn kịp thời. Với nhiều hộ sống ven sông, căn nhà không chỉ là tài sản mà cả vật nuôi lẫn dụng cụ sản xuất đều là kế sinh nhai.

Mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Thủ đô Hà Nội dâng cao ảnh hưởng đến các loại cây trồng của người dân ven sông Hồng. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Sinh sống tại bãi giữa sông Hồng, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (40 tuổi, phường Hồng Hà) may mắn nhà nằm tại khu đất cao nên ít bị thiệt hại, nhưng chứng kiến người dân phải chật vật chạy lũ, chị không khỏi xót xa.

Theo chị Hạnh, sau cơn bão Yagi năm ngoái, người dân nơi đây vừa mới vực dậy thì nay lại tiếp tục hứng chịu hai cơn bão liên tiếp, nhìn cảnh tượng này chị mới rõ sức tàn phá khốc liệt của thiên nhiên. Mong người dân sớm ổn định, khắc phục khó khăn để nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình yên thường nhật.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều hộ dân sinh sống ven sông phải khẩn trương di tản, chủ động di dời tài sản, tìm nơi ở tạm để đảm bảo an toàn nhằm hạn chế thiệt hại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà Phạm Việt Hùng cho biết do đặc thù địa bàn phường nằm hoàn toàn ngoài đê sông Hồng, Ủy ban Nhân dân phường đã chủ động triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Ban Chỉ huy Quân sự phường được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ,” sẵn sàng ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra; phối hợp cùng công an phường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm.

Phường đã huy động lực lượng phối hợp di dời, cứu trợ nhân dân vùng ngập sâu, đặc biệt tại khu vực bãi giữa sông Hồng.

Tính đến chiều 7/10, trên địa bàn phường Hồng Hà có 4 điểm xảy ra úng ngập tại ngõ 238, 240 đường Âu Cơ; Tổ 8 và tổ 9 Nhật Tân cũ và tổ 12 Yên Phụ cũ.

Trước đó, trong sáng nay ngày 7/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra hiện trường và yêu cầu các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và thành phố, tập trung cao độ nhiệm vụ ứng phó mưa, lũ, ngập úng do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Đối với các khu vực ngập úng, chia cắt như bãi giữa sông Hồng (phường Hồng Hà, xã Minh Châu) và vùng chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang trên địa bàn Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú....), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu; tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, đặc biệt tại các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết.

Tại những vị trí trọng điểm xung yếu, các cống dưới đê, công trình đang thi công dở dang hoặc đã xảy ra sự cố nhưng chưa khắc phục xong. Các đơn vị, địa phương phải kịp thời phát hiện, xử lý giờ đầu, triển khai phương án hộ đê, bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư; thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác theo quy định của Luật Đê điều.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống thiên tai; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của mưa, lũ trên địa bàn Thủ đô,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh./.

Nhiều tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội vẫn ngập sâu Chiều 7/10/2025, sau cơn mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường của Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong giờ tan tầm.