Nước sông Hồng lên mức báo động 1, nhiều sông vượt báo động 3

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, phát động cảnh báo lũ trên sông Hồng mức báo động 1 đoạn qua An Cảnh.

Cụ thể, căn cứ vào mực nước sông Hồng tại An Cảnh hồi 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2025 là 7,26 m (mực nước báo động 1 là 7,20 m).

Báo động 1 trên sông Hồng vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2025 tại địa phận các xã: Hồng Vân, Chương Dương, Phú Xuyên, Đại Xuyên.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã: Hồng Vân, Chương Dương, Phú Xuyên, Đại Xuyên, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 1.

Nhiều cây, hoa màu của người dân ngập úng do nước sông Hồng dâng cao. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, khoảng đêm ngày 3 và 4/10, bão đi vào Biển Đông. Hà Nội nắng ráo, lũ các sông Bùi, Tích, Cầu, Cà Lồ tiếp tục lên, vượt báo động cấp 3.

Lũ các sông Bùi, Tích, Cầu, Cà Lồ tiếp tục lên, vượt báo động cấp 3. Dự báo đỉnh lũ trên các sông này có thể xuất hiện lúc 7h sáng 2/10. Mức lũ cao nhất trên sông Bùi 7,35m (vượt báo động 3 là 0,35m); sông Tích 8,12m (vượt 0,12m); sông Cầu tại Lương Phú 8,3m (vượt 0,3m); sông Cà Lồ tại Mạnh Tân 8,15m (vượt 0,15m). Sau thời gian trên, mực lũ các sông nêu trên sẽ xuống chậm.

Cơ quan chức năng cảnh báo, mực nước các sông đang ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,5m, có nơi ngập sâu hơn 0,5m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày.

Người dân cần đề phòng nguy cơ sạt, xói lở đất bờ bãi ven sông và nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.

Người dân khu vực gần sông Hồng phía sau chợ Long Biên trắng đêm chạy lũ. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Căn cứ mực nước thực tế, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã lệnh báo động lũ cấp 3 trên các sông Bùi, Tích, Nhuệ, Cầu, Cà Lồ; báo động lũ cấp 1 trên sông Hồng tại An Cảnh; đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương, người dân thực hiện nghiêm quy định khi có lệnh báo động lũ.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, sáng ngày 2/10, Hà Nội giảm mây và có nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 5/10. Người dân Thủ đô có thể tận dụng thời tiết này để làm khô quần áo, đồ đạc, khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ.

Từ ngày 6/10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông, Hà Nội sẽ có mưa dông diện rộng./.

Hà Nội: Mực nước sông Hồng có dấu hiệu ngừng dâng sáng 2/10 Ngày 2/10/2025, mực nước sông Hồng (khu vực Hà Nội) đã có dấu hiệu không tiếp tục dâng cao, tuy nhiên vẫn tiếp tục gây ngập ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực ven sông.