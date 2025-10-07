Ứng phó mưa lũ sau bão số 11: Các hồ thủy điện vẫn vận hành an toàn

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến 19 giờ ngày 7/10, các hồ thủy điện thuộc EVN trên cả nước vẫn đảm bảo vận hành an toàn công trình và tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trong bối cảnh mưa lũ sau bão số 11.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, hồ thủy điện Tuyên Quang có mực nước thượng lưu 115,6 m (mực nước dâng bình thường 120 m), lưu lượng nước đến hồ 5.070 m³/s, tổng lượng xả 1.215,62 m³/s qua 1 cửa xả sâu.

Tại Tây Bắc Bộ, hồ thủy điện Lai Châu có mực nước thượng lưu 294,75 m (mực nước dâng bình thường 295 m), lưu lượng đến hồ 1.643 m³/s, tổng lượng xả 1.746 m³/s qua 1 cửa xả mặt.

Hồ thủy điện Bản Chát đạt mực nước thượng lưu 474,97 m (mực nước dâng bình thường 475 m), lưu lượng đến hồ 675 m³/s, tổng lượng xả 638 m³/s qua 1 cửa xả mặt.

Hồ thủy điện Sơn La có mực nước thượng lưu 214,9 m (so với mức dâng bình thường 215 m), lưu lượng đến hồ 4.120 m³/s, tổng lượng xả 1.731 m³/s.

Hồ thủy điện Hòa Bình có mực nước thượng lưu 113,47 m (mực nước dâng bình thường 117 m), lưu lượng đến hồ 5.401 m³/s, tổng lượng xả 5.947 m³/s qua 2 cửa xả sâu.

Hồ thủy điện Hội Quảng có mực nước thượng lưu 370,01 m (mực nước dâng bình thường 370 m), lưu lượng đến hồ 746 m³/s, tổng lượng xả 740 m³/s qua 2 cửa xả mặt.

Hồ thủy điện Thác Bà đạt mực nước thượng lưu 56,72 m (mực nước dâng bình thường 58 m), lưu lượng đến hồ 893 m³/s, tổng lượng xả 281,74 m³/s.

Tại Bắc Trung Bộ, hồ thủy điện Trung Sơn mở 5 cửa xả mặt; hồ thủy điện Bản Vẽ mở 1 cửa xả mặt; hồ thủy điện Quảng Trị mở 1 cửa xả mặt.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2 và Sông Ba Hạ đều mở 1 cửa xả mặt để điều tiết lũ. Tại Tây Nguyên, nhiều hồ thủy điện cũng đang xả điều tiết: Pleikrông, Sê San 3, Sê San 4 và Buôn Tua Srah cùng mở 2 cửa xả mặt; Srêpốk 3 mở 4 cửa; Buôn Kuốp mở 3 cửa; các hồ thủy điện Ialy, Sê San 3A và An Khê cũng mở 3 cửa xả mặt. Tại Đông Nam Bộ, hồ thủy điện Trị An đang mở 1 cửa xả mặt.

Theo EVN, việc vận hành xả lũ của các hồ thủy điện được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đồng thời góp phần giảm áp lực lũ trên các lưu vực sông trong bối cảnh mưa lớn sau bão số 11./.

Vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang đảm bảo an toàn công trình, hạ du Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang chịu trách nhiệm vận hành theo quy trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố gây mất an toàn công trình, gây thiệt hại về người, tài sản vùng hạ du.