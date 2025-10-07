Thủy điện Thác Bà đóng toàn bộ cửa xả

Do tình hình mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công điện khẩn yêu cầu Thủy điện Thác Bà mở cửa xả lũ để hạ mực nước trước khi bão đổ bộ.

Thủy điện Thác Bà vừa ra thông báo đóng toàn bộ các cửa xả tràn từ 6h30, ngày 7/10.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà cho biết, trên lưu vực sông Chảy hồ Thác Bà đêm qua (6.10) chỉ có mưa vừa 40mm, các nhà máy trên các nhánh thượng nguồn chỉ xả ở mức trung bình 400-500 m3/s.

“Đến sáng nay, Công ty Thủy điện Thác Bà đã đóng hoàn toàn xong các cửa xả. Hiện mực nước ở ngưỡng an toàn”, ông Nguyễn Mạnh Cường thông tin.

Lãnh đạo nhà máy thủy điện Thác Bà cho biết thêm, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia thì trong 2 ngày tới diễn biến bão số 11 khá phức tạp.

Do đó, Công ty tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ trên lưu vực sông Chảy và hồ Thác Bà để có những biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn công trình thủy điện Thác Bà cũng như hạ du./.