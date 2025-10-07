Bộ Công Thương đề nghị kiểm tra các hồ chứa thủy điện nhỏ sau sự cố ở Bắc Khê 1

Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 7/10, nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) với công suất 2,4 MW, diện tích lưu vực 325 km², lưu lượng nước 1.572 m³ đã xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập chiều dài khoảng 4-5 m, chiều sâu 3-4 m.

Ngay sau sự cố, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai và các Chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện đề nghị tập trung tối đa nguồn lực triển khai ngay một số nhiệm vụ để chủ động ứng phó mưa, lũ lớn.

Không để bị động bất ngờ

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt trong các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo đúng quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các địa phương chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ, tình hình xả lũ hồ chứa đến người dân và các cấp chính để chủ động phòng tránh; cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa thuỷ điện nhỏ (Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân) để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.

Tại Lạng Sơn, Bộ Công Thương đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thuỷ điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.

Tuân thủ nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa

Đối với các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện, Bộ Công thương đề nghị tổ chức trực chỉ huy và trực ban phòng chống thiên tai 24/24h, thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình vận hành công trình, nhất là trong tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo quy định.

Các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 7713/CĐ-BCT ngày 7/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tập trung ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét do hoàn lưu bão số 11.

Bên cạnh đó, các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành tăng cường công tác thông tin, cảnh báo người dân phía hạ du về tình hình mưa, lũ và chế độ xả lũ của công trình thủy điện do mình quản lý; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo phương châm bốn tại chỗ để kịp thời triển khai trong mọi tình huống thiên tai xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức ngay đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát việc vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa của các công trình thuỷ điện khu vực miền Bắc, nhất là các thuỷ điện tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu.

Công điện nêu rõ các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình thiên tai tại các khu vực, thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương, định kỳ hàng ngày báo cáo về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (qua địa chỉ VPTT_PCTT@moit.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo các cấp thẩm quyền./.

Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết vào hồi 13h30, tại nhà máy thủy điện Bắc Khê xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m. Do thời tiết mưa lớn trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Thiệt hại sơ bộ, nhà máy bị ngập nước. Hiện tại không có thiệt hại về người, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại. Ảnh hưởng thủy điện Bắc Khê 1 gồm 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn.

