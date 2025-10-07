Hiện trường vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn

Chiều 7/10, lãnh đạo xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, đập thủy điện Bắc Khê ở thôn Bắc Khê trên địa bàn xã Tân Tiến đã bị vỡ vào khoảng 13 giờ 35 phút ngày 7/10. Vị trí vỡ đập dài hơn 5m và có thể vỡ lan rộng thêm.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ nhân dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn.

Trước đó, ngày từ sáng sớm 7/10, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, rà soát và phát hiện đập thủy điện này có dấu hiện nứt, nguy cơ vỡ đập nên đã thông báo cho nhân dân và cùng với chính quyền địa phương di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du đập thủy điện, đưa khoảng từ 200-300 hộ dân đến nơi an toàn.

Đây là thủy điện nhỏ, công suất hồ chứa chỉ khoảng 3-4 triệu m3. Đập thủy điện vỡ, nước dồn về kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua có thể gây ngập úng các xã lân cận, song việc hình thành lũ quét, lũ ống không xảy ra.

Hiện nay do các khu vực trên địa bàn xã Tân Tiến và các xã lân cận như: Thất Khê, Tràng Định... cũng đã bị ngập do mưa lớn trong những ngày qua nên lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận hiện trường./.

Lạng Sơn: Thông tin ban đầu về nguyên nhân vỡ đập thủy điện Bắc Khê Theo nhận định ban đầu, do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước và bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.