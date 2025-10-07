Môi trường

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn: Đã di dời toàn bộ dân ở vùng hạ du

Phát hiện đập thủy điện Bắc Khê có dấu hiệu nứt, nguy cơ vỡ nên lực lượng chức năng đã thông báo cho nhân dân và cùng với chính quyền địa phương di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du.

Vũ Văn Đạt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn.
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn.

Lãnh đạo xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn xác nhận đập thủy điện Bắc Khê ở thôn Bắc Khê trên địa bàn xã đã bị vỡ dài hơn 5m vào khoảng 13 giờ 35 phút ngày 7/10 và có thể vỡ lan rộng thêm.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ nhân dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, từ sáng sớm 7/10, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện đập thủy điện này có dấu hiệu nứt, nguy cơ vỡ nên đã thông báo cho nhân dân và cùng với chính quyền địa phương di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du dưới đập thủy điện, khoảng 200-300 hộ dân đến nơi an toàn.

Đây là thủy điện nhỏ, công suất hồ chứa chỉ khoảng 3-4 triệu m3.

Đập thủy điện vỡ, nước dồn về kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua có thể gây ngập úng các xã lân cận song việc hình thành lũ quét, lũ ống không xảy ra.

Hiện nay, do các khu vực trên địa bàn xã Tân Tiến và các xã lân cận như: Thất Khê, Tràng Định... cũng đã bị ngập do mưa lớn trong những ngày qua nên lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận hiện trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủy điện Bắc Khê #Vỡ đập thủy điện #Lũ quét
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủy điện Thác Bà đóng toàn bộ cửa xả

Thủy điện Thác Bà đóng toàn bộ cửa xả

Do tình hình mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công điện khẩn yêu cầu Thủy điện Thác Bà mở cửa xả lũ để hạ mực nước trước khi bão đổ bộ.

Lũ trên các sông ở Cao Bằng đang tăng rất nhanh

Lũ trên các sông ở Cao Bằng đang tăng rất nhanh

Do ảnh hưởng vùng thấp suy yếu từ bão số 11 - Matmo, hiện lũ trên các sông ở Cao Bằng tăng nhanh, dự báo lũ trên sông Bằng, sông Gâm có thể đạt đỉnh lũ, nhiều khả năng trên báo động 3.

Nước sông Hiến lên rất nhanh, gây ngập lụt ở các vùng trũng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Lũ trên các sông tại Cao Bằng đang lên rất nhanh

Nước trên các sông đang lên nhanh, dự báo lũ trên sông Bằng, sông Gâm có thể đạt đỉnh lũ trên mức báo động 3 nên lực lượng chức năng đề nghị người dân khẩn trương di dời người, tài sản, hàng hóa.