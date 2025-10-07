Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn: Đã di dời toàn bộ dân ở vùng hạ du

Lãnh đạo xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn xác nhận đập thủy điện Bắc Khê ở thôn Bắc Khê trên địa bàn xã đã bị vỡ dài hơn 5m vào khoảng 13 giờ 35 phút ngày 7/10 và có thể vỡ lan rộng thêm.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ nhân dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, từ sáng sớm 7/10, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện đập thủy điện này có dấu hiệu nứt, nguy cơ vỡ nên đã thông báo cho nhân dân và cùng với chính quyền địa phương di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du dưới đập thủy điện, khoảng 200-300 hộ dân đến nơi an toàn.

Đây là thủy điện nhỏ, công suất hồ chứa chỉ khoảng 3-4 triệu m3.

Đập thủy điện vỡ, nước dồn về kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua có thể gây ngập úng các xã lân cận song việc hình thành lũ quét, lũ ống không xảy ra.

Hiện nay, do các khu vực trên địa bàn xã Tân Tiến và các xã lân cận như: Thất Khê, Tràng Định... cũng đã bị ngập do mưa lớn trong những ngày qua nên lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận hiện trường./.

