Cập nhật tình hình bão số 10 tại Nghệ An, Hải Phòng, Lạng Sơn

Nhiều trường học ở Nghệ An bị hư hỏng nặng, học sinh chưa thể đến trường

Dù bão số 10 đã đi qua nhưng việc khắc phục thiệt hại của nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa thể thực hiện do còn mưa ngập tại nhiều điểm. Do đó, ngày mai (30/9) học sinh của nhiều địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể đến trường.

Do ảnh hưởng của bão số 10, đã có 5/18 trường học trên địa bàn phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, Trường Mầm non và Tiểu học Nghi Phong bị sập nhà xe, sân khấu ngoài trời, gãy cột điện.

Tại Trường Mầm non và Trung học cơ sở Phúc Thọ, nhiều công trình như thư viện, dãy nhà học, nhà bếp bị tốc mái. Tại Trường Tiểu học Hưng Lộc, cả hai cơ sở 1 và 2 đều bị hư hại như sập nhà xe, mái che bị bong mái...

Các trường khác như Trường Mầm non Nghi Thái, Trung học cơ sở Nghi Thái, Mầm non Nghi Xuân cũng đã bị tốc mái nhà 2 tầng, sập mái tôn phòng kho, đổ bờ rào...

Qua tổng hợp của xã Đô Lương, bão số 10 khiến nhiều trường học trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề như tốc mái phòng học, sập mái che di động, cửa các phòng học bị phá vỡ, cây đổ...

Trên địa bàn xã Thiên Nhẫn, hiện tất cả các trường cũng bị thiệt hại; trong đó, có 2 trường bị ngập, đó là trường Mầm non Trung Phúc Cường 3 và trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2. Ngoài ra, trường Mầm non Khánh Sơn 2 bị tốc mái 2 nhà học, sập toàn bộ nhà đa năng; trường Tiểu học Khánh Sơn 2 bị tốc mái nhà học 12 phòng, sập toàn bộ gara để xe của giáo viên...

Trong khi đó, tại xã Quỳ Châu, một số điểm trường như 2 điểm trường lẻ mầm non và tiểu học ở bản Tà Sỏi (xã Châu Hạnh cũ) nước đã dâng lên ngập đến mái nhà và học sinh khó có thể đi học trong tuần này.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, bão số 10 đã khiến ngành Giáo dục Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Qua báo cáo nhanh của Sở, tính đến 15 giờ chiều 29/9, toàn tỉnh có 45 trường bị ngập nước, trong đó có 17 trường mầm non, 16 trường tiểu học và 12 trường Trung học cơ sở.

Bên cạnh đó, có 18 trường bị sạt lở, 131 trường bị tốc mái tôn các phòng học, phòng chức năng; 91 trường bị tốc mái ngói, 85 trường bị đổ bờ rào, 110 trường bị sập một số hạng mục hoặc tốc mái nhà xe. Ngoài ra, hầu hết tất cả các trường đều bị hư hỏng về hệ thống bảng biển, cây xanh. Ước tính thiệt hại ban đầu của ngành Giáo dục là gần 300 tỷ đồng.

Hải Phòng có 9 người bị thương và nhiều nhà tốc mái do dông lốc

Đến 18h ngày 29/9, bão số 10 (tên quốc tế BUALOI) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang khu vực Thượng Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương tại Hải Phòng, để lại những thiệt hại đáng kể về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, bão đã làm bị thương 9 người.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 18h ngày 29/9, trên toàn thành phố đã có 14 xã, phường ghi nhận thiệt hại. Về người, 9 trường hợp bị thương, trong đó 3 ca nặng đang được điều trị tại bệnh viện, 6 ca nhẹ đã xuất viện.

Cơn lốc xuất hiện gây thiệt hại tại nhiều xã. (Ảnh: TTXVN phát)

Về nhà ở, 235 công trình gồm nhà dân, trụ sở, nhà văn hóa bị tốc mái, trong đó 9 ngôi nhà tốc mái hoàn toàn, buộc các hộ phải tạm lánh ở nơi an toàn.

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng với 912 ha lúa bị đổ, 35 ha rau màu hư hỏng, 73 chuồng trại chăn nuôi tốc mái. Bão cũng khiến 151 cây xanh bị gãy đổ, 70 cột điện gãy, gần 700m tường rào sập và một số khu vực mất điện trên diện rộng

Nhiều xã, phường hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tại xã Khúc Thừa Dụ, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm sập 1 ngôi nhà, tốc mái 62 ngôi nhà, hư hỏng nhiều công trình công cộng, trong đó có trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và Trung tâm hành chính công. Ước tính khoảng 600 ha lúa và 30 ha rau màu bị đổ rạp. 4 người dân bị thương, trong đó 1 ca nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ở xã Vĩnh Hải, 3 nhà dân tốc mái hoàn toàn, 78 hộ khác bị tốc mái một phần, 13 cột điện gãy đổ. Trong khi đó, tại xã Vĩnh Am, 7 nhà dân tốc mái toàn bộ, hàng chục hộ bị tốc mái một phần, một số công trình chợ, nhà văn hóa cũng bị hư hỏng nặng

Bão kết hợp triều cường tại Đồ Sơn đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường ven biển, ảnh hưởng đến du lịch. Dù vậy, toàn bộ khách du lịch đang lưu trú tại Cát Hải và Đồ Sơn, trong đó có hàng trăm khách quốc tế, đều được đảm bảo an toàn nhờ phương án chủ động sơ tán và hướng dẫn neo đậu tàu thuyền kịp thời.

Thành phố Hải Phòng đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn trương, quyết liệt. Các cơ quan chức năng duy trì trực ban 24/24, kiểm tra an toàn đê điều, cống kênh, công trình thủy lợi. Bộ đội Biên phòng phối hợp kiểm đếm, thông báo cho toàn bộ 1.603 phương tiện với 4.488 lao động cùng 171 lồng bè nuôi thủy sản vào nơi tránh trú an toàn. Lực lượng quân sự, công an, y tế và các sở, ngành liên quan đều đã được huy động theo phương châm "4 tại chỗ," sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố.

Trước thiệt hại lớn do bão số 10 gây ra, tối 29/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Công văn số 2481/UBND-NNMT, chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường, đặc khu tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 10 và giông, lốc gây ra. Đặc biệt, các địa phương báo cáo thiệt hại trước ngày 5/10, hoàn thành phương án hỗ trợ trước 10/10 để triển khai hỗ trợ cho bà con, doanh nghiệp.

Lạng Sơn ngập nặng nhiều nơi, sạt lở đất khiến một người tử vong

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn liên tục kéo dài đã gây sạt lở đất đá làm một người tử vong, nhiều khu vực bị ngập nặng.

Tính đến 17 giờ ngày 29/9, mưa lớn gây lở đất tại khu đồi phía sau nhà gia đình anh Ma Văn S. ở thôn Suối Phầy, xã Quan Sơn (khoảng 13 giờ ngày 29/9), khiến chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi) vợ anh S. bị đất vùi lấp tử vong tại chỗ.

Toàn tỉnh có 31 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó, 26 nhà bị ngập nước; 2 nhà bị tốc mái; 1 nhà bị sạt lở đất; 2 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Trên địa bàn tỉnh có 10 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ...

Ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố trũng, thấp khu vực nội thị thuộc các phường trung tâm của tỉnh như: Trần Đăng Ninh, Bà Triệu, Lê Lợi, Lê Đại Hành... bị ngập. Một số đoạn trên Quốc lộ 1B, Quốc lộ 279 qua địa bàn tỉnh cũng bị ngập, đất đá, cây sạt, sụt, đổ xuống gây ách tắc giao thông cục bộ.

Hiện Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đang tiếp tục rà soát, chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục các gia đình bị ảnh hưởng nhà ở; cắm biển báo tại các tuyến đường bị sạt lở, các khu vực ngầm tràn, nước chảy siết, các khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Lạng Sơn có mưa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 15 giờ ngày 28/9 đến 15 giờ ngày 29/9 tại Tân Văn 160mm, Nhân Lý 136mm, Bắc Sơn 132mm, Bình Gia 123mm, Xuân Dương 121mm, Tri Lễ 120mm, Thiện Thuật 113mm, Hồng Phong 102mm. Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 10, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên từ tối 29/9 đến ngày 30/9, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cảnh báo, người dân không cố tình đi qua khu vực ngầm tràn bị ngập, đã cắm biển cảnh báo. Các hộ dân ở gần sông, suối, khu vực trũng thấp, cạnh đồi núi có nguy cơ sạt lở cao cần di chuyển đến nơi an toàn./.

Bão số 10 và mưa lũ khiến 59 người thương vong, 44.230 nhà hư hỏng tốc mái Đến 15 giờ chiều 29/9, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 13 người chết, 13 người mất tích, 46 người bị thương; 45.054 nhà hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 5.979 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình bị gãy đổ...