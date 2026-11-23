Xác định công tác tư tưởng giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội trước yêu cầu phát triển trong tình hình mới, tỉnh Tây Ninh đang tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải thích và thuyết phục.

Trọng tâm là chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh xác định đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, bám sát những vấn đề nhân dân quan tâm. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải đáp kịp thời ý kiến, kiến nghị của người dân; bảo đảm nhân dân được tiếp cận thông tin chính thống, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát quá trình thực hiện chính sách.

Điểm mới trong định hướng của tỉnh là chuyển từ phương thức truyền đạt thông tin một chiều sang tăng cường trao đổi, lắng nghe và giải đáp những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Công tác tư tưởng không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách mà phải góp phần tháo gỡ vướng mắc, giải quyết kiến nghị chính đáng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Đối với những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền lợi, đời sống người dân về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường và an sinh xã hội, các cơ quan, địa phương chủ động cung cấp thông tin, tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải thích rõ cơ sở pháp lý, phương án giải quyết. Qua đó, hạn chế tình trạng thiếu thông tin, phát sinh bức xúc hoặc để vụ việc kéo dài, ảnh hưởng đến sự đồng thuận trong nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả đối thoại, Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phản ánh, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, phân loại, xử lý và trả lời trong thời hạn quy định. Ngoài ra, 100% sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường có người phát ngôn, thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Đây là những yêu cầu nhằm tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

Từ yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn xác định, công tác thông tin, tuyên truyền phải gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiệu quả giải quyết công việc của chính quyền. Các sở, ngành, địa phương cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; duy trì kênh tiếp nhận, giải đáp phản ánh, kiến nghị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo định hướng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc truyền thông chính sách cần được thực hiện từ sớm, xuyên suốt quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện. Các cơ quan chức năng phải xác định rõ đối tượng cần thông tin, nội dung tuyên truyền và trách nhiệm giải đáp; không để khoảng trống thông tin làm phát sinh những cách hiểu thiếu đầy đủ hoặc không chính xác.

Cùng với đối thoại trực tiếp, Tây Ninh chú trọng mở rộng các kênh tương tác trên môi trường số. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xã, phường được đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng thông tin cơ sở; có hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông kết nối với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh, duy trì việc cung cấp thông tin chính thống và tiếp nhận phản hồi hai chiều.

Các mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng,” phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được phát huy nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ và nhận diện thông tin sai lệch trên không gian mạng. Việc kết hợp giữa đối thoại trực tiếp với truyền thông trên môi trường số được kỳ vọng giúp cơ quan chức năng nắm bắt dư luận nhanh hơn, phản hồi kịp thời và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, đồng hành với quá trình thực hiện nhiệm vụ và gắn với tổng kết thực tiễn. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng công tác tư tưởng, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo hiệu quả.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là đưa công tác tư tưởng về từng địa bàn dân cư, duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Việc nắm bắt tình hình phải kết hợp thông tin từ cơ sở, phản ánh của người dân, báo chí và môi trường số để kịp thời nhận diện những vấn đề mới phát sinh.

Tây Ninh hướng tới trở thành tỉnh phát triển hiện đại, phồn vinh, xanh và thông minh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tỉnh xác định quy trình xử lý các vấn đề tư tưởng tại cơ sở theo hướng nắm tình hình, đối thoại và giải thích, xử lý theo thẩm quyền, thông báo kết quả. Qua đó, gắn công tác tư tưởng với dân vận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.000-8.500 USD. Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp và xây dựng chiếm 55-56% GRDP; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 47-48%; kinh tế số chiếm 30% GRDP. Tỉnh đặt mục tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 8-9%/năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45-50%...

Tầm nhìn đến năm 2045, Tây Ninh hướng tới trở thành tỉnh phát triển hiện đại, phồn vinh, xanh và thông minh; là một trong những cực tăng trưởng công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế, trung tâm thương mại biên mậu và du lịch của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Với phương châm “chủ động-sắc bén-thuyết phục-hiệu quả,” Tây Ninh chú trọng đổi mới công tác tư tưởng theo hướng gần dân, sát thực tiễn, lấy đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân làm trọng tâm. Qua đó, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo nền tảng vững chắc để địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới./.

Chuyển đổi số từ cơ sở ở tỉnh Tây Ninh: Lấy người dân làm trung tâm Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được triển khai theo hướng thiết thực, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.