Nhật Bản có thể đón mùa Đông sớm ngay sau mùa Hè

Sau mùa Hè nóng kỷ lục, Nhật Bản có thể đón mùa Đông sớm khi nhiệt độ tháng 10 vẫn cao bất thường nhưng dự kiến sẽ giảm đột ngột từ giữa tháng 11, gây hiện tượng biến đổi thời tiết rõ rệt.

Trần Quyên
Dự kiến ​​mùa Thu năm nay tại Nhật Bản bị rút ngắn với nhiệt độ cao bất thường cho đến tháng 10 trước khi giảm xuống vào cuối tháng 11. (Nguồn: Getty)
Dự kiến ​​mùa Thu năm nay tại Nhật Bản bị rút ngắn với nhiệt độ cao bất thường cho đến tháng 10 trước khi giảm xuống vào cuối tháng 11. (Nguồn: Getty)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo mùa Thu năm nay sẽ bị rút ngắn lại để nhường chỗ cho mùa Đông đến sớm hơn bình thường, khi nhiệt độ duy trì ở mức cao bất thường đến hết tháng 10 trước khi giảm đột ngột vào cuối tháng 11.

Theo dự báo nhiệt độ cho 3 tháng tới, JMA cho rằng nhiệt độ trên cả nước Nhật Bản trong tháng 10 sẽ cao hơn mức trung bình, sau mùa Hè nóng nhất trong lịch sử vừa qua, khiến mùa Thu tới chậm hơn thường lệ.

Ông Yoshinori Oikawa - Giám đốc Trung tâm Khí hậu Tokyo thuộc JMA - dự báo có thể có những ngày nóng như giữa mùa Hè với mức nhiệt cao nhất lên đến trên 30 độ C vào đầu tháng 10. Vì thế, vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ sốc nhiệt.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 11 trở đi, các khối không khí lạnh dự kiến sẽ tràn về kéo nhiệt độ giảm nhanh và gây ra tình trạng chuyển mùa đột ngột. Nhiệt độ tháng 12 ở phía Đông và phía Tây Nhật Bản, cũng như ở Okinawa và Amami, dự kiến sẽ thấp hơn bình thường.

Ông Oikawa khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm sức khỏe trong bối cảnh thời tiết thay đổi nhanh chóng như vậy.

JMA cho rằng hiện tượng thời tiết bất thường này xảy ra là do tình trạng ấm lên toàn cầu và các hình thái thời tiết giống như hiện tượng La Nina ở Thái Bình Dương, nơi nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía Đông gần xích đạo thấp hơn bình thường, khiến không khí ấm bao phủ phần lớn Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhật Bản #biến đổi khí hậu #La Nina #thời tiết bất thường #nhiệt độ cao #chuyển mùa sớm #k Nhật Bản
