Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, nhân dịp thăm chính thức Malaysia, tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị cấp cao liên quan, chiều 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã thăm hỏi, chia buồn về việc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, nhấn mạnh việc Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou cùng đoàn sang dự lễ tang, vô cùng có ý nghĩa, thể hiện tình cảm đồng chí anh em sâu đậm, gắn bó thân thiết, thủy chung son sắt, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu; nhấn mạnh cuộc gặp lần này là dịp tốt để hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp cụ thể, tiếp tục hiện thực hóa chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, kết quả các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao gần đây cũng như kết quả Kỳ họp 47 Ủy ban liên Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành hữu quan hai nước tích cực phối hợp, trao đổi để triển khai có hiệu quả những dự án quan trọng giúp kết nối hai nền kinh tế về giao thông, cơ sở hạ tầng, thương mại, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong quá trình xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước, giáo dục-đào tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhất trí với những đánh giá, chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay; khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước, thiết thực kỷ niệm những ngày lễ quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước trong năm 2025.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng; tăng cường kết nối hai nền kinh tế về hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông và du lịch, trong đó tiếp tục thúc đẩy triển khai hai dự án kết nối giao thông quan trọng là đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, chiều 26/5/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.