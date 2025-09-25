Phá đường dây đa cấp "BTC Short" chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nhà đầu tư

Ngày 25/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết các phòng nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản,” xảy ra từ năm 2024 đến nay tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

“Liên minh đa cấp này” do đối tượng Liu Xiaofeng (tên thường gọi là “Jack,” sinh năm 1983, quốc tịch nước ngoài) điều hành, 2 đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984, cùng trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và đồng bọn trực tiếp thực hiện.

Khoảng tháng 12/2024, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Nguyễn Đăng Đông liên hệ với Trần Hùng Cường gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Cả 3 thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên để thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, trụ sở chính đặt tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng; các Văn phòng đại diện miền Trung (ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Văn phòng đại diện miền Bắc (ở phường Khương Đình, thành phố Hà Nội).

Sau khi thành lập công ty và các văn phòng đại diện, dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư theo hình thức đa cấp nhưng không phải mua bán sản phẩm hay dịch vụ có thật mà sử dụng nền tảng xem phim ngắn BTC Short (qua ứng dụng và các trang website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com).

Người tham gia mua các gói đầu tư gồm gói “Thẻ xem phim” và gói “Bản quyền.” Khi tham gia đầu tư, các đối tượng cam kết trả lãi suất cao (từ 11%/tháng đến 17%/tháng); nếu người đầu tư kêu gọi được những người khác tham gia (cấp dưới) thì sẽ được hưởng các mức hoa hồng từ 5% đến 20% tùy theo cấp (gồm 5 cấp, từ F1 đến F5)…

Thực chất đây là hình thức lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Với những thủ đoạn hết sức tinh vi, như thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tiếp và trực tuyến, các đối tượng đã dụ dỗ được hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước tham gia.

Khi thấy lượng nhà đầu tư tham gia đủ lớn, thực hiện chỉ đạo của Liu Xiaofeng, ngày 21/8/2025, các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty để chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư chuyển vào tài khoản ngân hàng do Liu Xiaofeng quản lý.

Căn cứ dữ liệu thu thập và trích xuất, cơ quan Công an xác định số tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short tính đến ngày 10/9/2025 là 11.088 tài khoản với tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào gần 18 tỷ đồng…

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương xác nhận đơn vị này chưa cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận được văn bản đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nào cấp cho công ty trên.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông về “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định./.

Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số Nhóm đối tượng này hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức huy động vốn trái phép thông qua website và đồng tiền kỹ thuật số mang tên TCIS.