Giữa không gian núi rừng xanh mát ở phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng, những sắc màu thổ cẩm, âm thanh nhạc cụ truyền thống, điệu múa tung tung da dá cùng hương vị ẩm thực bản địa đã tạo nên sức hút riêng cho “Phiên chợ Cơ Tu-Hương sắc núi rừng.”

Không chỉ là hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống, sự kiện còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, góp phần cải thiện sinh kế và đưa hình ảnh đồng bào Cơ Tu đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Trong hai ngày 14 và 15/11/2026, tại Trung tâm Du lịch cộng đồng Tà Lang – Giàn Bí, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, phiên chợ đã mang đến cho người dân và du khách hành trình khám phá đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Tu thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan, thưởng thức các tiết mục biểu diễn, du khách được trực tiếp tham gia vào những công đoạn sản xuất thủ công, chế biến món ăn và giao lưu với người dân địa phương.

Trải nghiệm bản sắc từ những giá trị truyền thống

Một trong những điểm nhấn của phiên chợ là không gian giới thiệu các nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát và điêu khắc gỗ. Tại đây, các nghệ nhân trực tiếp trình diễn kỹ thuật làm nghề, giới thiệu nguyên liệu, công cụ và những công đoạn tạo nên sản phẩm thủ công mang dấu ấn văn hóa Cơ Tu.

Du khách có thể tìm hiểu cách những sợi chỉ được kết hợp để tạo nên hoa văn thổ cẩm, quan sát kỹ thuật đan lát từ những nan tre, nứa hay khám phá nghệ thuật điêu khắc trên gỗ. Việc được trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn sự khéo léo, kiên trì và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ của người thợ bản địa.

Không gian ẩm thực với chủ đề “Vị của núi - Hương của rừng - Tình người bản địa” cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Bên cạnh thưởng thức những món ăn truyền thống, du khách còn được trải nghiệm các công đoạn giã gạo, gói và nấu bánh sừng trâu-một loại bánh gắn bó với đời sống văn hóa, sinh hoạt của đồng bào Cơ Tu.

Thông qua những hoạt động tưởng chừng giản dị, văn hóa bản địa được giới thiệu một cách trực quan, sinh động. Mỗi món ăn, sản phẩm thủ công không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện về tập quán sinh hoạt, điều kiện tự nhiên và sự sáng tạo của cộng đồng cư dân miền núi.

Sức hấp dẫn của phiên chợ còn đến từ các hoạt động trình diễn nói lý, hát lý, nhạc cụ truyền thống và múa tung tung da dá. Đây là những loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đặc trưng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và khả năng sáng tạo nghệ thuật của đồng bào Cơ Tu.

Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật “Thanh âm núi rừng - Giao hòa bản sắc” tạo cơ hội để du khách cùng hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng.

Tối 14/11, chương trình khai mạc kết hợp lễ ra mắt Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Cơ Tu phường Hải Vân và biểu diễn nghệ thuật cộng đồng “Miền ký ức Cơ Tu” đã trở thành điểm nhấn, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian, hoạt động trưng bày nông cụ, nhạc cụ, sản phẩm văn hóa truyền thống và triển lãm ảnh “Sắc màu Chợ Phiên” góp phần tái hiện sinh động đời sống của đồng bào Cơ Tu qua nhiều thế hệ.

Các gian hàng nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản Hải Vân góp phần quảng bá sản vật địa phương và gắn kết du lịch với sinh kế cộng đồng. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Đưa văn hóa bản địa trở thành cầu nối giao lưu quốc tế

Không chỉ thu hút người dân địa phương và du khách trong nước, phiên chợ còn là dịp để du khách quốc tế tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa các dân tộc Việt Nam thông qua những trải nghiệm thực tế.

Cùng gia đình đến Việt Nam du lịch và trực tiếp tham gia các hoạt động tại phiên chợ, ông Einoras, du khách đến từ Cộng hòa Litva, bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên và sự thân thiện, mến khách của người dân Đà Nẵng. Việc được tự tay trải nghiệm các hoạt động truyền thống, giao lưu với nghệ nhân và người dân bản địa giúp du khách có thêm góc nhìn chân thực về đời sống, phong tục và những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu.

Những cuộc gặp gỡ như vậy cho thấy vai trò của du lịch cộng đồng trong hoạt động giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Thông qua những trải nghiệm gần gũi, du khách quốc tế không chỉ được giới thiệu về một cộng đồng dân tộc mà còn cảm nhận được tinh thần hiếu khách, sự cởi mở và nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển sinh kế bền vững

Tổ dân phố Tà Lang-Giàn Bí hiện có 286 hộ gia đình với 984 nhân khẩu, 100% là đồng bào Cơ Tu. Trong bối cảnh đời sống hiện đại có nhiều thay đổi, việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với cộng đồng địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng cho biết, địa phương chú trọng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

Thời gian qua, phường đã quan tâm đầu tư hạ tầng Trung tâm Du lịch văn hóa cộng đồng; tổ chức các lớp truyền dạy nghề đan lát, tạc tượng, dệt vải nhằm tạo sinh kế tại chỗ; đồng thời đẩy mạnh quảng bá nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP của người dân đến với du khách.

Đáng chú ý, sự ra đời của Hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng cùng các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa trên tinh thần tự nguyện đóng góp vốn của chính đồng bào Cơ Tu tại Tà Lang-Giàn Bí cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức và vai trò chủ động của người dân đối với phát triển quê hương.

Tại phiên chợ, các gian hàng nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương không chỉ góp phần giới thiệu tiềm năng sản xuất của phường Hải Vân mà còn tạo thêm cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Qua đó, người dân từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi hoạt động du lịch, từ cung cấp dịch vụ trải nghiệm, giới thiệu nghề truyền thống đến kinh doanh sản vật địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hiền nhận định, phiên chợ không đơn thuần là hoạt động giao thương mà còn là không gian kết nối, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu.

Những hoạt động trình diễn nghệ thuật, nghề thủ công và giới thiệu ẩm thực góp phần tái hiện bức tranh văn hóa sinh động, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng địa phương với du khách.

Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Tà Lang-Giàn Bí đang từng bước khẳng định tiềm năng trở thành điểm đến du lịch cộng đồng giàu bản sắc của Đà Nẵng.

Việc phát huy vai trò chủ thể của người dân, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế không chỉ góp phần nâng cao đời sống cộng đồng mà còn mở rộng không gian quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

“Phiên chợ Cơ Tu-Hương sắc núi rừng” vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện văn hóa, du lịch mà còn thể hiện nỗ lực đưa di sản vào đời sống đương đại, để những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững./.

Xã Tây Giang khai mạc Ngày hội văn hóa Cơ Tu lần thứ 1 Ngày hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu và là cơ hội để người dân các địa phương giao lưu, tăng cường sự gắn kết cộng đồng sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.