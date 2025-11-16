Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Long

Sáng 16/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc ta. Đây là dịp để người dân thắt chặt tình đoàn kết, gặp gỡ, chia sẻ tâm tư, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh… Qua đó, củng cố khối đoàn kết ở cơ sở, gắn kết ý Đảng-lòng dân, cùng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhiệm kỳ tiếp theo.

Đây là thời điểm quan trọng để các dân tộc, tôn giáo phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng ủng hộ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác tổ chức Ngày hội tại ấp Nguyệt Lãng B; ghi nhận sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được thời gian qua. Người dân nơi đây đã triển khai nhiều mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập, tạo việc làm; chủ động tham gia chuyển đổi số trong một số lĩnh vực thiết yếu. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, công tác giáo dục, y tế được chú trọng… Những kết quả này thể hiện sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Thanh Hòo/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế sẵn có của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, cần cù và sáng tạo. Bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc, nhất là đồng bào Khmer, cùng không gian phát triển rộng hơn 6.300km2, quy mô dân số đông... là những nguồn lực quan trọng để tỉnh hình thành các mô hình kinh tế mới, tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Địa phương cần tận dụng tốt các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng kinh tế-xã hội đang được Trung ương và địa phương đầu tư, từ đó nâng tầm phát triển, hướng tới vị trí ngày càng quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới bền vững và đô thị văn minh gắn với nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới; góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, đô thị văn minh; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tình làng nghĩa xóm, an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tham gia tốt công tác chuẩn bị bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội sắp tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý địa phương quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và an sinh xã hội cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, thu hút nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Ấp Nguyệt Lãng B là một trong 25 ấp của xã Bình Phú, có 554 hộ dân với gần 2.450 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Ấp có 90,3% hộ đạt gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, ấp nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm, tỷ lệ trẻ đến trường đạt 100%, hơn 2.300 người tham gia bảo hiểm y tế. Phong trào “sáng-xanh-sạch-đẹp” được duy trì, an ninh trật tự ổn định. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 65,5 triệu đồng/người/năm…

Năm 2026, ấp đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; phát huy quyền làm chủ, tăng cường giám sát của nhân dân và đổi mới hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long, trao tặng nhiều phần quà cho khu dân cư, gia đình chính sách, hộ gia đình tiêu biểu, hộ nghèo của ấp Nguyệt Lãng B. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao 5 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 300 triệu đồng cho các gia đình khó khăn về nhà ở; đồng thời tặng nhiều phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo./.

