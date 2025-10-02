Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Nhanh chóng vệ sinh, phòng dịch bệnh khi nước rút

Ngày 2/10, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Tân Quang, phường Minh Xuân và phường Bình Thuận.

Kiểm tra tại thôn Tân Tiến (xã Tân Quang), khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Minh Xuân) và khu dân cư Hòa Mục (phường Bình Thuận), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại do thiên tai mà nhân dân phải gánh chịu.

Phó Thủ tướng biểu dương sự vào cuộc khẩn trương, phối hợp chặt chẽ của các ngành, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an toàn cho người dân khi nước lũ dâng cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc cấm và hạn chế người, phương tiện lưu thông tại những điểm nguy hiểm là giải pháp cần thiết, đồng thời yêu cầu các lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chủ động ứng phó mọi tình huống.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền bám sát diễn biến lũ trên sông, kịp thời di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng người dân đánh cá, vớt củi, đi lại trong khu vực ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi nước rút, địa phương cần nhanh chóng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Với những hộ bị sập nhà, ngập sâu, cả hệ thống chính trị phải phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ và các hộ dân thiệt hại nặng do thiên tai.

Phó Thủ tướng mong muốn cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động ứng phó với thiên tai theo phương châm “tính mạng con người là trên hết, trước hết,” bảo vệ tài sản, hạ tầng, sớm ổn định cuộc sống.

Qua kiểm tra thực tế cơ sở tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh yêu cầu các cấp ngành ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, giúp nhân dân vùng lũ vững tin vào sự đồng hành của cả hệ thống chính trị trong công tác ứng phó, hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả.../.

