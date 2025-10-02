Tuyên Quang đề xuất hỗ trợ 1.000 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 10

Đến thời điểm này, tổng giá trị thiệt hại bởi hoàn lưu cơn bão số 10 gây ra tại Tuyên Quang ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Để kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tỉnh kinh phí 1.000 tỷ đồng nhằm khắc phục khẩn cấp thiệt hại về nhà ở của nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang Phạm Đình Tứ, tính đến ngày 2/10, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 6 người chết và mất tích; trên 6.300 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (trên 5.400 nhà bị ngập nước phải di dời khẩn cấp); gần 3.300ha lúa bị ngập, ảnh hưởng; gần 2.500ha ngô, rau màu bị ngập, ảnh hưởng: trên 783ha cây trồng khác bị ngập, ảnh hưởng; trên 103ha cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng; trên 95ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 2,3 tấn lương thực bị trôi, hư hỏng; trên 238ha diện tích ao, hồ bị tràn bờ; gần 80 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng...

Tại các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh có gần 250 vị trí ngập, sạt lở, ách tắc giao thông với khối lượng sạt lở đất, đá là trên 33.800m3; tại các tuyến giao thông địa phương có trên 240 vị trí sạt lở, hư hỏng với khối lượng đất đá lên đến trên 1,2 triệu m3; 17 cây cầu bị hư hỏng; 45 công trình thủy lợi; trên 15.000m kênh mương, trên 7.000m kè bờ sông, bờ suối, 2 cống bị sạt, trôi, hư hỏng; chiều dài bờ sông, suối bị sạt lở nghiêm trọng lên tới 41.530m...

Hiện nay, nhiều tuyến đường bị ngập, hư hỏng, nhất là tại các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, Minh Xuân, An Tường và các xã Nà Hang, Chiêm Hóa...

Các chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người dân nhà bè trên sông Lô gia cố nơi ở. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Toàn tỉnh có 64 cột điện bị đổ, gãy; 1 trạm biến thế, 3 tuyến đường dây bị hư hỏng; 5 trụ sở cơ quan, 50 công trình phụ cùng nhiều trang thiết bị khác bị hư hỏng; 45 điểm trường, trường học bị ảnh hưởng...

Ông Phạm Đình Tứ cho biết thêm tỉnh đang nỗ lực đảm bảo cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như: điện, nước, xăng dầu và thông tin liên lạc. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp, hót dọn bùn đất do lắng đọng và sạt lở, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, tiêu trùng, khử độc, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

Các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh cũng đang tiếp tục cập nhật, thống kê toàn bộ thiệt hại do hoàn cơn bão số 10 gây ra, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục.

Trước mắt triển khai ngay chính sách hỗ trợ nhà ở, đất tái định cư cho người dân; kiểm tra hiện trạng những nhà bị sụt lún, sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân trước khi quay trở lại.

Bên cạnh đó, khẩn trương khôi phục lại cơ sở hạ tầng, đảm bảo giao thông, các công trình thủy lợi, nước sạch, thoát nước, nhất là tại những nơi bị ngập lụt; hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản để chuyển đổi cây trồng cho phù hợp; tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ an sinh xã hội để nhanh chóng đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường./.

