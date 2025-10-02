Tuyên Quang: Xuyên đêm, căng mình cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày đầu tháng 10, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 10 đã nhấn chìm nhiều xã, phường và các xã vùng cao biên giới của tỉnh Tuyên Quang.

Sạt lở, ngập lụt, chia cắt giao thông xảy ra trên diện rộng, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều người phải di dời khẩn cấp.

Trong cuộc chiến cam go với thiên tai ấy, bốn lực lượng nòng cốt: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 (Quân khu 2) đã xuyên đêm, căng mình cùng nhân dân khắc phục hậu quả.

Điểm tựa vững chắc trong thiên tai

Tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú - nơi xảy ra vụ sạt lở đất khiến 4 người mất tích, Đại tá Chu Quang Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, trực tiếp chỉ đạo lực lượng tìm kiếm.

Đại tá nhấn mạnh: “Trong mọi tình huống, chúng ta phải nỗ lực cao nhất để sớm tìm thấy các nạn nhân. Từng phút, từng giờ đều là cuộc chạy đua với thời gian, vì phía sau đó là nỗi đau, sự mong chờ của gia đình.”

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an từ tỉnh đến cơ sở đã không quản hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ, bám hiện trường suốt ngày đêm. Không chỉ cứu hộ, cứu nạn, lực lượng Công an còn tổ chức di chuyển người dân ở vùng ngập sâu, bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em; vận chuyển hàng cứu trợ, nước sạch tới các hộ bị cô lập.

Trên địa bàn toàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực và hơn 3.700 dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ nhân dân.

Các tổ công tác lập chốt chặn tại những tuyến đường sạt lở, cầu ngập; tổ chức di dời hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm; cùng địa phương tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người dân phường Hà Giang 1 sơ tán khu vực ngập lụt. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: “Trách nhiệm của lực lượng vũ trang là không chỉ có mặt kịp thời ở tuyến đầu, mà còn phải gắn bó, đồng hành cùng nhân dân trong mọi gian khó. Chúng tôi xác định rõ: Cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim.”

Cùng thời điểm đó, tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn kết hợp với việc các hồ thủy điện điều tiết nước khiến nhiều thôn, bản bị ngập sâu.

Ngay khi nhận được tin báo, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 đã huy động tối đa cán bộ, nhân viên và phương tiện hỗ trợ, khẩn trương xuống cơ sở.

Đại tá Nông Thanh Dậu, Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313, cùng cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ động lực lượng đến thôn Suối Sửu, nhanh chóng sơ tán nhân dân, vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, của cải vật chất có giá trị đến nơi an toàn.

Những chuyến xe, chuyến xuồng vượt lũ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 đã góp phần quan trọng giúp người dân yên tâm hơn giữa bão lũ.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong lũ lụt do hoàn lưu bão số 10 tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Hình ảnh những chiến sỹ áo lính lội bùn, đội mưa, dựng lại nhà cửa, khơi thông dòng chảy, cõng từng bao gạo, thùng nước sạch đến với bà con vùng ngập... đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 đã góp phần quan trọng giúp người dân vượt qua thời khắc cam go, sớm ổn định cuộc sống.

Tình quân-dân keo sơn giữa lũ dữ

Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Tuyên Quang, nơi địa hình hiểm trở, mưa lũ càng gây thiệt hại nặng.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã xuyên đêm giúp dân di dời, cứu trợ khẩn cấp.

Tại xã Lũng Cú, Đồn Biên phòng Lũng Cú huy động 50 cán bộ, chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ dầm mưa, đội gió tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích.

Ở những bản làng ven sông, lực lượng biên phòng khẩn trương đưa người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, cung cấp lương thực, thuốc men, di chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn.

Trung tá Hà Văn Đô, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh , xúc động chia sẻ: “Nhân dân vùng biên còn nhiều khó khăn, mỗi trận thiên tai lại thêm phần gian khổ. Với chúng tôi, giúp dân cũng chính là bảo vệ biên cương. Cán bộ, chiến sỹ biên phòng sẽ còn tiếp tục bám dân, đồng hành cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh.”

Không chỉ cứu hộ, cứu nạn, các đồn biên phòng còn phối hợp chính quyền phát quang cây cối đổ ngã, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần nhanh chóng phục hồi đời sống sau lũ.

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 khẩn trương dọn dẹp, dựng lại nhà cho người dân vùng ảnh hưởng của bão số 10. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại các phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, nơi hàng trăm hộ dân chìm trong biển nước, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân đã để lại nhiều xúc động.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga, một người dân ở phường Hà Giang 2, chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn tình cảm, sự giúp đỡ kịp thời của các chú bộ đội, công an. Trong những ngày nguy nan nhất, các cán bộ, chiến sỹ đã không quản hiểm nguy, lội nước, dìu từng người dân ra nơi an toàn. Nhờ có các anh mà chúng tôi vững tâm hơn rất nhiều.”

Lời cảm ơn mộc mạc của người dân vùng lũ chính là sự ghi nhận cao quý nhất đối với những cán bộ chiến sĩ ngày đêm căng mình giữa gian khó. Đó cũng là minh chứng cho mối quan hệ keo sơn quân-dân, lại càng thắm đượm nghĩa tình trong bão lũ.

Những ngày trắng đêm cùng đồng bào vùng lũ đã khẳng định vai trò nòng cốt của cán bộ chiến sỹ Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang trong ứng phó thiên tai.

Từ việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Lũng Cú, di dời hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu trợ lương thực cho người dân bị cô lập ở các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, đến việc khơi thông cống rãnh, dựng lại nhà cửa ở các bản làng xa xôi... tất cả đều toát lên tinh thần “vì nhân dân phục vụ,” coi tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết.

Trong dòng nước lũ cuồn cuộn, sáng lên những bước chân không quản hiểm nguy của những cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang. Họ là bờ vai vững chắc, là ngọn đèn thắp sáng niềm tin cho nhân dân giữa đêm tối thiên tai.

Thiên tai sẽ còn nhiều bất trắc, song qua mỗi trận lũ, niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang lại được củng cố thêm. Bởi giữa gian khó, họ luôn có chỗ dựa vững chắc - những người lính, người công an hết lòng vì dân./.

