Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điện đàm với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko

Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học-kỹ thuật đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Chủ tịch Phân ban Liên bang Nga.

Gửi lời chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, nhân văn.

Hai Phó Thủ tướng thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã ký kết cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện lộ trình Kế hoạch tổng thể hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga đến năm 2030, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, thương mại.

Hai bên thống nhất cho rằng dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường giữa hai nước còn rất lớn; đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường của mỗi nước và Liên minh Kinh tế Á-Âu đối với các ngành có thế mạnh như nông sản, thực phẩm, dệt may, hàng tiêu dùng...

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên trao đổi về hợp tác khai thác dầu khí, phát triển sản phẩm từ khí thiên nhiên hóa lỏng, các dự án LNG; đồng thời thảo luận hướng tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao việc Liên bang Nga đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật; đồng thời mong muốn Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ đào tạo chuyên gia đủ năng lực tiếp nhận, vận hành công nghệ trong các dự án hợp tác song phương. Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với Liên bang Nga trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ở lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, giáo dục và nhân văn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoan nghênh sáng kiến của Liên bang Nga về xây dựng trường học của Liên bang Nga tại Việt Nam với chương trình giáo dục hiện đại và coi đây là dự án có ý nghĩa quan trọng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Hà Nội đã bố trí địa điểm, sẵn sàng phối hợp triển khai dự án Nhà Matxcơva tại Hà Nội.

Kết thúc cuộc điện đàm, hai Phó Thủ tướng khẳng định sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, đồng thời giao các bộ, ngành khẩn trương chuẩn bị nội dung cho kỳ họp tiếp theo của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề xuất sớm tổ chức các cuộc đàm phán cấp Chính phủ, bộ, ngành để xử lý những vấn đề cấp bách, quan trọng trong các dự án hợp tác đầu tư then chốt như điện hạt nhân, trung tâm kỹ thuật đa ngành, mở rộng thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước./.

