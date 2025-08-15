Phong phú sản phẩm Việt tại Hội chợ thực phẩm quốc tế Hong Kong

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Hội chợ thực phẩm quốc tế Hong Kong lần thứ 35 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 14/8 cùng nhiều hội chợ diễn ra cùng ngày và sẽ kéo dài đến ngày 18/8. Năm nay, Việt Nam có khoảng 20 doanh nghiệp tham gia.

Tại hội chợ thực phẩm quốc tế năm nay, Tổng Lãnh sự quán, Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong đã tổ chức gian hàng chung với sự tham gia của 6 doanh nghiệp mang đến các sản phẩm rất đặc trưng cho ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam như: Gạo, càphê, hạt macca, yến sào cao cấp, hải sản khô và sản phẩm tỏi khô bổ dưỡng cho sức khỏe.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Lê Đức Hạnh (thứ tư, bên trái) và Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam Vũ Thị Thúy (thứ hai, bên trái) cùng các doanh nghiệp tham gia hội chợ. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Các gian hàng của Việt Nam được thiết kế với nhiều gam màu kết hợp hình ảnh sản phẩm đặc trưng Việt Nam, tạo sự nổi bật tại hội chợ. Các doanh nghiệp đều lựa chọn kỹ lưỡng sản phẩm, trưng bày đẹp mắt, đồng thời mời khách nếm thử món ăn ngay tại hội chợ nhằm thu hút khách đến tham quan, giao dịch tại gian hàng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bà Vũ Thị Thúy, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong cho biết trong các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam sang Hong Kong, nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm đạt con số khá tích cực là 372,7 triệu USD vào năm 2024 và đạt 212,9 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Con số này thể hiện tiềm năng của ngành hàng lương thực, thực phẩm của Việt Nam tại thị trường Hong Kong. Đặc biệt, khi các sản phẩm của Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng và hình thức, mẫu mã, nâng cao về mặt chất lượng, nên rất thu hút được khách hàng khách hàng quốc tế nói chung và Hong Kong nói riêng.

Theo bà Vũ Thị Thúy, đây là cơ hội tốt để Việt Nam giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm phong phú và năng động tới thị trường quốc tế cũng như thị trường Hong Kong và khu vực và kỳ vọng rằng các sản phẩm Việt Nam sẽ ngày càng hiện diện nhiều hơn tại thị trường này.

Tiến sỹ Đào Văn Đôn, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Nhật Bản, chia sẻ đây là lần đầu tiên công ty mang các sản phẩm như tỏi đen, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo, nghệ curcumin, tam thất với thương hiệu KochiGold tới Hong Kong, hy vọng có thể giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm tiêu biểu. Trong đó, sản phẩm tỏi đen của công ty với bí quyết nghiên cứu riêng đã được đón nhận ở nhiều nước.

Theo ông Đào Văn Đôn, khách hàng Hong Kong đòi hỏi các sản phẩm chất lượng cao, nên công ty cũng đã chọn lựa kỹ các sản phẩm khi đưa đến hội này, hy vọng có thể tìm được thêm các đối tác tại Hong Kong. Hiện tại, các sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Mỹ.

Bà Phạm Thị Bích Phượng, Giám đốc Kinh doanh Công ty Thực phẩm Sao Khuê (SK Foods), cho biết với mong muốn giới thiệu các thực phẩm an toàn, chất lượng cao và thân thiện môi trường đến với khách hàng Hong Kong, công ty đã mang đến hội chợ các sản phẩm chế biến từ bột gạo và bột rau củ như ống hút, bún, mì, nui, phở.

Trong đó sản phẩm ống hút gạo là sản phẩm đặc biệt hướng tới tiêu dùng xanh và hy vọng các nước trên thế giới có thể sử dụng sản phẩm này để thay thế ống hút nhựa.

Hong Kong, Singapore hay thị trường châu Âu hiện nay đã cấm sử dụng ống hút nhựa, hy vọng trong thời gian tới, sản phẩm của công ty sẽ có mặt tại các siêu thị, nhà hàng, quán càphê của Hong Kong cũng như nhiều quốc gia khác.

Trong khuôn khổ hội chợ, Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương đã giới thiệu hai doanh nghiệp trà tiêu biểu với các sản phẩm có thương hiệu lâu năm, từng có tên tuổi trong nước cũng như quốc tế. Các sản phẩm trà nhận được nhiều sự quan tâm, chào đón của khách hàng.

Các công ty đã mang đến các sản phẩm như lục trà cổ thụ lên men, trà phổ nhĩ, trà san tuyết cổ thụ hữu cơ được lên men hoàn toàn tự nhiên hay trà san tuyết cổ thụ phối cùng các loại hoa, trái cây, dược liệu đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới của người thưởng trà với vị thanh nhẹ, hương thơm thuần tự nhiên.

Tại hội chợ ẩm thực năm nay, các đơn vị tham gia đã mang đến rất nhiều đặc sản thế giới, nhiều gian hàng bày bán các món ăn chế biến sẵn và đồ ăn thử, mời gọi du khách thưởng thức. Nhiều người mang theo xe đẩy và vali để mang về "chiến lợi phẩm" của mình.

Hội chợ thực phẩm quốc tế là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong ngành thực phẩm tại Hong Kong. Đây sẽ là nơi gặp gỡ, kết nối của các nhà xuất khẩu, nhập khẩu đầu ngành trong lĩnh vực thực phẩm quốc tế và khu vực cũng như tại Hong Kong.

Bên cạnh Hội chợ thực phẩm quốc tế, còn diễn ra Hội chợ đồ gia dụng, Hội chợ mỹ phẩm-thực phẩm chức năng và Hội chợ thương mại thực phẩm và hội chợ trà quốc tế. Năm sự kiện do Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC) tổ chức đã thu hút 1.890 nhà triển lãm đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và sẽ kéo dài đến ngày 18/8./

