Phú Thọ: Người dân khốn khổ với con đường xuống cấp nhiều năm

Tuyến đường liên xã, kết nối xóm Đầm Đa đi xóm Quê Sụ, ra đường Trường Sơn A thuộc xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 10 km, nhiều năm qua bị xuống cấp trầm trọng.

Toàn bộ bề mặt đường đã bị hư hỏng nặng, bong tróc hết lớp nhựa thảm, ổ voi, ổ gà nhiều vô số kể... gây cản trở nghiêm trọng đến việc đi lại, lưu thông cho người và phương tiện trên toàn tuyến.

Những năm qua, chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn (cũ), cùng người dân rất nhiều lần kiến nghị lên chính quyền (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đến nay, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất các xã, phường, chính quyền xã Liên Sơn mới, tỉnh Phú Thọ vẫn tìm hướng giải quyết nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã huyết mạch kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa cho bà con.

Tuyến đường dân sinh liên xã, kết nối xóm Đầm Đa đi xóm Quê Sụ, được thi công từ năm 2005 đến năm 2012, do Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn (cũ) làm chủ đầu tư. Qua nhiều năm sử dụng, con đường phải oằn mình, gồng gánh hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu trọng tải lớn, nhỏ và các phương tiện giao thông khác mỗi ngày.

Ngày nắng cũng như ngày mưa, cung đường trở thành "ác mộng" với người dân lưu thông qua đây. Với quãng đường chỉ khoảng 10 km, vào ngày mưa thì có thể phải mất cả tiếng đồng hồ, bởi mặt đường trơn trượt, lầy lội.

Không ít người dân đã từng bị trượt ngã trên tuyến đường này, do các hố ổ voi, ổ trâu dày đặc, sâu hoắm. Đặc biệt, nơi đây có nhiều trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, dẫn đến nỗi khổ, bất an, mất an toàn giao thông cho phụ huynh, học sinh nơi đây.

Chị Bùi Thị Hoa, xã Liên Sơn (Phú Thọ) chia sẻ, ngày nào cũng đi trên con đường này, nắng bụi bặm không nhìn thấy đường, mưa lại lầy lội, trơn trượt, không ít lần đã bị ngã trầy xước khắp người. Ngoài ra, các xe có trọng tải lớn khi lưu thông thường lấn làn nên rất nguy hiểm cho các phương tiện đi đối diện.

Vào ban đêm tại tuyến đường không có điện thắp sáng nên việc di chuyển trên cung đường càng khó khăn hơn bao giờ hết. Có mặt trên tuyến đường này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận, chỉ một tiếng đồng đã có hàng chục chiếc xe tải hạng nặng và xe tải cỡ lớn chở vật liệu xây dựng nối đuôi nhau, bò từng mét trên đường.

Ông Bùi Văn Ba, Trưởng xóm Đầm Đa bức xúc cho biết, hơn 100 hộ dân trên địa bàn xóm sinh sống dọc hai bên đường lúc nào cũng đóng kín cửa, vì ô nhiễm khói bụi.

Nhà cửa bị nứt do ôtô tải chở vật liệu chạy cả ngày đêm, người già, trẻ nhỏ không có lấy một đêm yên giấc. Trong vùng còn có một số lò gạch và cơ sở sản xuất sản xuất vật liệu xây dựng đang hoạt động sản xuất với tần suất cao, dẫn đến không khí rất ngột ngạt, khó thở.

Các hộ gia đình dọc tuyến đường mong muốn sớm được nâng cấp, đảm bảo việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa; đề nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc để chấm dứt tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá trọng tải, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng đường và xảy ra tai nạn giao thông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn (Phú Thọ) Bùi Quốc Hoàn cho biết, xã đã có đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cải tạo, nâng cấp tuyến đường để người dân thuận tiện đi lại, kết nối giao thương, phát triển kinh tế. Địa phương mong muốn Nhà nước quan tâm, phân bổ nguồn kinh phí để sớm triển khai thi công tuyến đường.

Trước mắt, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống dọc tuyến đường đóng góp ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, hạn chế tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông.

Phân công lực lượng túc trực, phân luồng giao thông vào khoảng thời gian cao điểm trong ngày. Cắm biến cảnh báo hạn chế tốc độ tại các khu vực đông dân cư, trường học.

Từ đó nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Việc tuyến đường xuống cấp nhiều năm nay, cần các cấp các ngành khẩn trương vào cuộc để xử lý dứt điểm tình trạng khó khăn cho người dân lưu thông trên tuyến đường này.

Đồng thời, cần nghiên cứu quy hoạch bài bản, khoa học, đúng quy định để vừa đảm bảo về môi trường, hài hòa lợi ích cuộc sống người dân. Có như vậy, việc phát triển kinh tế mới đảm bảo tính bền vững, ổn định lâu dài./.

