Quảng Nam: 22 cán bộ quản lý công an tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác trước tuổi hưởng chế độ hưu đối với 22 cán bộ quản lý các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng, đây là những đồng chí có bề dày kinh nghiệm công tác, thấp nhất là trên 30 năm, cao nhất là hơn 42 năm.

Các đồng chí chưa đủ hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu sớm để tạo cơ hội cho các đồng chí trẻ tuổi có điều kiện kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được.

Các đồng chí đã trải qua nhiều vai trò, vị trí công tác với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, có lập trường, tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng trước những khó khăn, thử thách.

Mỗi đồng chí đã cùng cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, chiến sỹ công an nghiên cứu, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Đồng thời xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng lớn mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp mong muốn các đồng chí về với cuộc sống đời thường vẫn tiếp tục quan tâm, theo dõi và chia sẻ kinh nghiệm quý báu của mình cho lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an tỉnh Quảng Nam; luôn giữ gìn phẩm chất, phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị tại địa phương.

Thay mặt cho các đồng chí xin nghỉ hưu trước tuổi, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Nam) chia sẻ: "Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo thường xuyên bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin sắt đá vào con đường mà Đảng, nhân dân đã lựa chọn, hình thành nên một thế hệ cán bộ dồn hết tâm trí, sức lực phục vụ Đảng, nhân dân. Chúng tôi không nề hà, không mưu cầu lợi ích cá nhân mà tất cả vì công việc chung, vì sự nghiệp cách mạng. Chúng tôi tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định, thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện chủ trương của Đảng và lực lượng Công an nhân dân trong việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"./.

