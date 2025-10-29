Quảng Ngãi: Nước lũ chạm dầm cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1, cấm xe đi qua

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, nước lũ chạm dầm cầu Châu Ổ trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, uy hiếp an toàn công trình. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã thực hiện cấm cầu, điều tiết giao thông qua cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và tuyến đường Dung Quất.

Cụ thể, vào lúc 12h40 ngày 29/10, nước lũ dâng cao đã chạm đáy dầm công trình cầu Châu Ổ tại lý trình Km1036+261 tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay lập tức, Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo cắt cử người đến hiện trường trực, theo dõi tình hình và phối hợp với các đơn vị lực lượng địa phương đảm bảo an toàn công trình, phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Trước tình hình nước lũ có khả năng dâng cao, đến 13h15, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện rào chắn, cấm phương tiện và người qua cầu, đồng thời cắt cử lực lượng ứng trực tại 2 đầu cầu Châu Ổ.

Nhằm đảm bảo giao thông lưu thông trên tuyến Bắc-Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng phân luồng giao thông từ xa.

Theo đó, phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 từ Bắc vào đến ngã ba Dốc Sỏi thuộc lý trình Km1028 tuyến Quốc lộ 1 rẽ trái xuống Dung Quất rồi ra lại Quốc lộ 1 tại ngã tư Bình Long Km1040+200 và ngược lại.

Đồng thời thực hiện phân luồng giao thông từ xa đi trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, ở phía Bắc tại nút giao Chu Lai-Trường Hải và ở phía Nam tại nút cuối đường dẫn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Phương án phân luồng cầu Châu Ổ tại Km1036+261 Quốc lộ 1 Quảng Ngãi:

- Phương án 1 (phương án đi gần vào đường địa phương): từ Bắc vào đến ngã ba dốc Sỏi Km1028+200 trên Quốc lộ 1 rẽ trái xuống Dung Quất rồi ra lại Quốc lộ 1 tại ngã tư Bình Long Km1040+200 và ngược lại.

- Phương án 2 (phương án phân luồng từ xa lên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi): từ Bắc vào đến ngã ba cầu vượt Trường Hải (xã Núi Thành-thành phố Đà Nẵng) Km1011+800 trên Quốc lộ 1 rẽ phải để lên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào đến nút giao Km1063+720 trên Quốc lộ 1 (giao giữa Quốc lộ 1 và cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tại Km139+204) để đi vào Nam và ngược lại./.

