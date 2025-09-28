Quảng Ngãi: Phát hiện vật thể nghi đạn pháo, khẩn trương xử lý an toàn

Ngày 28/9, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) Nguyễn Thanh Hiếu thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ triển khai phương án xử lý an toàn vật thể nghi là đạn pháo vừa được người dân phát hiện tại địa phương.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã Nghĩa Hành nhận được tin báo của ông Lê Quang Thạch (44 tuổi), nhân viên cây xanh Công ty Môi trường đô thị tỉnh Quảng Ngãi về việc trong lúc cắt tỉa, dọn cây xanh thuộc tuyến đường 23/3, thôn Phú Vinh Trung, xã Nghĩa Hành thì phát hiện vật thể nói trên.

Công an xã nhanh chóng cắt cử lực lượng tiếp cận hiện trường để khoanh vùng, căng dây cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu cho biết thêm, qua quan sát ban đầu, vật thể này có một nửa bị vùi dưới đất, nửa khác lộ thiên, không loại trừ khả năng đây là loại đạn pháo 105mm còn sót lại sau chiến tranh./.

Ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại Việt Nam còn nặng nề, phức tạp Sáng 20/8 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách xây dựng pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.