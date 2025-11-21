Quảng Trị có tân Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chiều 21/11, tại tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Theo quyết định, ông Hồ Thanh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 20/11/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, những nỗ lực và đóng góp của ông Hồ Thanh Hải trong nhiều năm công tác tại ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ, trực tiếp là Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị tân Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt tình hình, ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người kiểm sát viên.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; chú trọng công tác cán bộ và phòng, chống tiêu cực trong nội bộ; rà soát, kiện toàn nhân sự và tăng cường lực lượng cho các đơn vị, địa bàn khó khăn; đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phó Viện trưởng Nguyễn Duy Giảng tin tưởng ông Hồ Thanh Hải sẽ cùng tập thể đơn vị đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang chúc mừng ông Hồ Thanh Hải và mong muốn tập thể Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành Kiểm sát tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Thanh Hải cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tỉnh ủy Quảng Trị đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết; giữ gìn phẩm chất người kiểm sát viên; tăng cường trách nhiệm nêu gương; đoàn kết cùng tập thể đơn vị đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh ngày càng vững mạnh.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Hùng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế và ông Nguyễn Trường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế./.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị nhiệm kỳ 2021-2026.