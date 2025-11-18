Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh

Chiều 17/11, tại Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Lê Hồng Vinh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030./.