Quảng Trị: Làm rõ vụ đăng tin người lạ tiếp cận trẻ em gây hoang mang dư luận

Tối 15/7, Công an xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa làm việc với chủ tài khoản Facebook “Thi Lien” để làm rõ việc đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến một người đàn ông lạ mặt tiếp cận trẻ em vào ban đêm.

Cụ thể, vào ngày 13/7, chị N.T.L (sinh năm 1985), trú tại khu phố Trung Nam, xã Cửa Tùng đăng tải thông tin sự việc lên trang facebook cá nhân với nội dung nhằm cảnh báo cộng đồng không nên nhận đồ từ người lạ vào ban đêm.

Cụ thể, chị N.T.L miêu tả con mình là cháu H.Q.K (18 tuổi) đang đi trên đoạn đường tối thì một người đàn ông lạ mặt bịt khẩu trang lao đến hỏi đường về Cửa Việt.

Cháu bé không dừng lại mà vừa đi vừa chỉ thì người đàn ông chặn xe, rồi dí vào tay 1 xếp tiền. Lo sợ nên cháu bé không lấy tiền, lấy tay che mũi rồi tìm cách thoát thân, chạy về đến nhà thì có biểu hiện đau đầu. Đồng thời, nhắc nhở mọi người phải cảnh giác.

Thông tin này được đăng tải đã khiến dư luận xôn xao, người dân hoang mang lo sợ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cửa Tùng đã khẩn trương vào cuộc xác minh toàn bộ nội dung vụ việc.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, vào tối 10/7, cháu H.Q.K là con chị N.T.L cùng 2 người bạn đi bộ từ Ủy ban Nhân dân xã Cửa Tùng về nhà. Sau đó, cháu K. gặp một người đàn ông đi xe máy, đeo khẩu trang, hỏi đường về thị trấn Cửa Việt. Cháu bé đã chỉ đường, người này đã đưa tiền số tiền nhỏ cho cháu nhưng cháu không nhận và nhanh chóng rời đi cùng bạn.

Tại buổi làm việc, chị N.T.L thừa nhận bài viết được đăng tải dựa trên lời kể của con và chưa có căn cứ xác định người đàn ông có hành vi vi phạm pháp luật. Ngay sau đó, chị N.T.L đã chủ động gỡ bỏ bài viết và đăng bài đính chính thông tin.

Ông Lê Đức Đồng, Trưởng Công an xã Cửa Tùng cho biết: Thông qua vụ việc, khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội tránh gây hoang mang dư luận; đồng thời, khi có nội dung liên quan đến an ninh trật tự cần liên hệ trực tiếp với Công an xã để xử lý kịp thời, không nên đưa thông tin khi chưa được kiểm chứng.../.

