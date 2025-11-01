Rystad Energy: Nhu cầu điện toàn cầu có thể tăng 30% trong 10 năm tới

Theo báo cáo mới của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, nhu cầu điện toàn cầu dự kiến sẽ tăng khoảng 30% trong 10 năm tới do các trung tâm dữ liệu mở rộng, sự phát triển của xe điện và nhu cầu ngày càng cao về sưởi ấm cũng như làm mát.

Theo báo cáo được hãng tin Bloomberg trích dẫn, năng lượng tái tạo - đặc biệt là năng lượng Mặt Trời - được xem là yếu tố then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu điện đang tăng mạnh trên toàn cầu.

Dự báo của Rystad Energy cho thấy năng lượng tái tạo sẽ chiếm 55% tổng lượng điện toàn cầu vào năm 2035, tăng từ mức 34% hiện nay.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu điện tăng mạnh ở cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển đã khiến tốc độ tăng trưởng năng lượng toàn cầu năm 2024 gần gấp đôi so với những năm trước.

Theo báo cáo thường niên Global Energy Review 2025 của IEA, nhiệt độ cao kỷ lục, nhu cầu công nghiệp gia tăng, quá trình điện khí hóa cùng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu đã khiến mức tiêu thụ điện toàn cầu năm 2024 tăng 4,3%. Mức tăng này gần gấp đôi mức trung bình hằng năm trong thập kỷ trước.

Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol, nhận định rằng việc sử dụng điện ngày càng tăng đã khiến nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng mạnh, đảo ngược xu hướng giảm đã kéo dài nhiều năm ở các nền kinh tế phát triển.

Trong một báo cáo khác công bố vào tuần này, công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cho hay nhu cầu điện tăng vọt cùng căng thẳng địa chính trị leo thang đang khiến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 trở nên khó đạt được.

Báo cáo Energy Transition Outlook 2025-2026 của Wood Mackenzie dự báo nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 2,6°C.

Theo chuyên gia Prakash Sharma của Wood Mackenzie, nhu cầu điện tăng mạnh do các công nghệ như AI và điện khí hóa đang khiến quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phi carbon gặp nhiều khó khăn cả về quy mô, hệ thống, nguồn vốn và địa chính trị./.

