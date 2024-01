Sẽ cưỡng chế hộ dân không bàn giao đất để thực hiện dự án giao thông trọng điểm

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, trường hợp không bàn giao mặt bằng theo quy định, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ ban hành quyết định cưỡng chế vào ngày mai (3/1/2024).

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương thông tin chung về dự án. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Chiều 2/1, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, Hải Phòng họp báo thông tin về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc lộ 5 (xã An Đồng, huyện An Dương).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, ông Lê Văn Cường cho biết, dự án triển khai giai đoạn 2021-2024, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tổng vốn đầu tư gần 669 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hải Phòng.

Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 24.454,9m2 của ba tổ chức và 139 hộ dân (gồm 85 hộ có đất ở và 54 hộ sử dụng đất hành lang giao thông), tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt là 106,9 tỷ đồng.

Đến thời điểm này đã có 80/85 hộ có đất ở và 51/54 hộ sử dụng đất hành lang giao thông bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Theo ông Lê Văn Cường, việc vận động các tổ chức, cá nhân đã được lãnh đạo huyện An Dương, xã An Đồng cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kiên trì, theo đúng quy định của pháp luật trong suốt cả năm 2023 và đã đạt những kết quả rất tích cực, đặc biệt là sự đồng thuận của 51 hộ dân sử dụng đất hành lang giao thông. Trong các hộ này, có những gia đình có từ 2-3 thế hệ ở cùng một nhà.

Theo quy định của pháp luật, các hộ dân này không được nhận bất cứ khoản tiền đền bù, hỗ trợ nào. Song với tinh thần vì sự phát triển chung của thành phố, thượng tôn pháp luật, 51 hộ đã bàn giao mặt bằng.

Đối với 5 hộ dân có đất ở và 3 hộ dân sử dụng đất hành lang giao thông, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, xã An Đồng cùng các lực lượng liên quan đã tích cực phối hợp vận động, thuyết phục và đưa ra phương án đền bù, hỗ trợ có lợi nhất cho những người liên quan song các trường hợp này vẫn chưa hợp tác.

Ông Lê Văn Cường đề nghị các đơn vị trực thuộc, nhất là Ủy ban Nhân dân xã An Đồng tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân, đảm bảo an ninh, an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Đối với trường hợp không bàn giao mặt bằng theo quy định, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ ban hành quyết định cưỡng chế vào ngày mai (3/1/2024).

Ông Đàm Xuân Bình, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, Giám đốc Dự án Nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc lộ 5 cho biết, đơn vị đang khẩn trương thi công để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Điều mong mỏi lớn nhất của đơn vị thi công là các hộ bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công, giảm tải một phần áp lực do lượng phương tiện di chuyển qua công trường rất lớn.

Khu vực thi công dự án phía từ hướng trung tâm thành phố Hải Phòng đi ra Quốc lộ 5. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, Dự án Nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc lộ 5 được Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 và Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 với chiều dài toàn tuyến khoảng 787m trên Quốc lộ 5.

Đây là khu vực luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao, khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Dự án hoàn thành góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thành phố, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân, phát huy hiệu quả của các công trình nút giao thông Nam Cầu Bính, tuyến đường nối từ nút giao Nam cầu Bính đến Ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc lộ 5./.



