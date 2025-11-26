SHB và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã ký kết thỏa thuận hợp tác vào ngày 25/11/2025 tại Hà Nội. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, tận dụng tối đa thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy tăng trưởng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Với vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB sẽ cung cấp cho Vinachem và các công ty con, công ty liên kết những giải pháp tài chính toàn diện và linh hoạt như: tín dụng doanh nghiệp, quản trị dòng tiền, tư vấn tài chính, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Thông qua hợp tác toàn diện với Vinachem, SHB không chỉ cung cấp đa dạng các sản phẩm và giải pháp tài chính chuyên biệt, mà còn mở rộng hợp tác sâu rộng sang các lĩnh vực phi tài chính trọng yếu.

Cụ thể, sự hợp tác này sẽ tập trung vào việc hỗ trợ kết nối thị trường đầu vào và đầu ra trong cộng đồng doanh nghiệp đồng thời, cùng nhau đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D), xúc tiến thương mại và đầu tư trong nước và quốc tế, hiện đại hóa công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái kinh doanh, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, qua đó tối ưu hóa thế mạnh và thúc đẩy chiến lược phát triển chung của cả hai bên; góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội và đất nước.

Trong khi đó, với đội ngũ gần 20.000 cán bộ, công nhân viên và mạng lưới 34 đơn vị thành viên trải rộng khắp cả nước, Vinachem sẽ là đối tác quan trọng, đồng hành cùng SHB trong việc mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và nâng tầm thương hiệu.

Bên cạnh các nội dung hợp tác kinh doanh, SHB và Vinachem cũng cam kết phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào đoàn thể nhằm tăng cường sự gắn bó, thân thiện giữa cán bộ nhân viên hai bên, xây dựng nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài trên cơ sở thấu hiểu và chia sẻ giá trị chung.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB Đỗ Quang Hiển chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Vinachem không chỉ là một bản ký kết về mặt thủ tục, mà còn là cam kết lâu dài về sự đồng hành, sẻ chia và cùng phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác này sẽ góp phần tạo ra giá trị lớn hơn không chỉ cho hai bên, mà còn lan tỏa hiệu quả tích cực tới nền kinh tế và cộng đồng.”

Về phía Vinachem, ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn khẳng định sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mở ra cơ hội đồng hành lâu dài trên tinh thần bình đẳng, hiệu quả và bền vững. Ông nhấn mạnh, Vinachem với 56 năm phát triển, đang tích cực tái cơ cấu, chuyển đổi số, hướng tới phát triển xanh và hội nhập quốc tế. Trong quá trình đó, việc hợp tác cùng một ngân hàng có uy tín, năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm sâu rộng như SHB là lựa chọn chiến lược.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và quyết tâm mạnh mẽ của SHB và Vinachem trong việc thúc đẩy hợp tác đa chiều, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới./.

Thương hiệu ngân hàng SHB khẳng định dấu ấn trên thị trường SHB duy trì đà tăng trưởng, giá trị thương hiệu đạt 264 triệu USD, khẳng định vị thế qua các chiến dịch truyền thông và thành tựu kinh doanh nổi bật trong năm.