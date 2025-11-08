Đời sống

Trong số 47 tỉnh của Nhật Bản có 25 tỉnh ghi nhận chỉ số trung bình gần chạm ngưỡng cảnh báo 30, với chỉ số cao nhất được ghi nhận ở Miyagi là 28,58; tiếp theo là Kanagawa (28,47)...

Số ca mắc cúm mới tại Nhật Bản vượt mức báo động. (Ảnh minh họa: NHK)
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Y tế Nhật Bản ngày 7/11 cho biết số ca mắc cúm mới trung bình tại mỗi cơ sở y tế được giám sát thường xuyên tại nước này đã lên tới 14,9 trong tuần tính đến ngày 2/11, vượt mức báo động là 10.

Con số trên được tính toán dựa trên dữ liệu được báo cáo từ khoảng 3.000 cơ sở y tế trên toàn quốc và đã tăng vọt từ mức 6,29 trong tuần trước đó, cho thấy khả năng bùng phát dịch bệnh trên diện rộng trong 4 tuần qua.

Trong số 47 tỉnh của Nhật Bản có 25 tỉnh ghi nhận chỉ số trung bình gần chạm ngưỡng cảnh báo 30, với chỉ số cao nhất được ghi nhận ở Miyagi là 28,58; tiếp theo là Kanagawa (28,47), Saitama (27,91), Chiba (25,04), Hokkaido (24,99), Okinawa (23,8) và Tokyo (23,69).

Có 2.307 trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ do dịch cúm.

Mùa cúm trong năm nay tại Nhật Bản bắt đầu từ cuối tháng 9 và là mùa cúm đến sớm thứ hai ở nước này trong hai thập kỷ qua./.

