Tai nạn giao thông năm 2025: Tiếp tục giảm sâu về số vụ và số người bị thương

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tháng 4/2025 (tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.568 vụ tai nạn giao thông, làm chết 860 người và làm bị thương 1.062 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2024 giảm 439 vụ (21,87%), giảm 20 người chết (2,27%), giảm 449 người bị thương (29,72%).

Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 1.552 vụ, làm chết 848 người, bị thương 1.059 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 439 vụ (22,05%), giảm 21 người chết (2,42%), giảm 450 người bị thương (29,82%).

Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người, giảm 3 vụ (25%), giảm 4 người chết (44,44%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người, tăng 1 vụ (25%), tăng 1 người chết (50%), tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương, trong khi tháng 4/2024 không xảy ra vụ tai nạn hàng hải nào.

Trong tháng 4/2025, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 28 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 8 sự cố mức D, tăng 1 sự cố so với cùng kỳ năm 2024. Có 4 sự cố xảy ra do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, 4 sự cố do yếu tố con người (người lái tàu bay).

Như vậy, trong 4 tháng của năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/4/2025), toàn quốc xảy ra 6.328 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.475 người, bị thương 4.248 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 2.274 vụ (26,44%), giảm 235 người chết (6,33%), giảm 2.452 người bị thương (36,6%).

Số liệu phân tích cho thấy có 6.267 vụ xảy ra trên đường bộ, làm chết 3.430 người, bị thương 4.239 người, giảm 2.266 vụ (26,56%), giảm 235 người chết (6,41%), giảm 2.451 người bị thương (36,64%) so với 4 tháng đầu năm 2024.

Đường sắt xảy ra 39 vụ, làm chết 26 người, bị thương 7 người, giảm 10 vụ (20,41%), giảm 10 người chết (27,78%), giảm 1 người bị thương (12,5%). Đường thủy xảy ra 20 vụ, làm chết 15 người, bị thương 2 người, tăng 2 vụ (11,11%), tăng 6 người chết (66,67%).

Tuyến hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương, so với cùng kỳ số vụ và số người bị thương không thay đổi, tăng 4 người chết và mất tích.

Theo số liệu thống kê trong 4 tháng của năm 2025 (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/4/2025), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 95 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 24 sự cố mức D và 71 vụ việc mức E, không xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng mức B, sự cố mức C.

Có 13 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, 11 sự cố do con người (9 do tổ lái, 1 do nhân viên kỹ thuật, 1 do tổ lái và nhân viên kỹ thuật)./.

Tai nạn lật xe khách ở Tam Đảo: Hai nạn nhân đã tử vong Vụ tai nạn lật xe khách tại Tam Đảo khiến 2 người tử vong tại chỗ; 12 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có 4 người bị thương nặng, đa chấn thương.