Tạo hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền

Chiều 22/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Về nội dung cơ bản dự thảo Luật, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng để tổ chức bảo hiểm tiền gửi bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo duy trì sự ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, an ninh, an toàn xã hội.

Việc xây dựng Luật bám sát, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; 5 chính sách đã được Chính phủ thông qua; kế thừa quy định còn phù hợp thực tiễn và khắc phục những bất cập, hạn chế qua quá trình thực thi Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012. Việc xây dựng Luật đảm bảo đồng bộ với các quy định pháp luật khác; tham khảo kinh nghiệm các nước trên cơ sở phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.

Dự thảo Luật gồm 8 chương, 44 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 28 điều; bổ sung mới 7 điều; bãi bỏ 2 điều và giữ nguyên 9 điều.

Về quyền, nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, dự thảo Luật bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi thực hiện kiểm tra tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo kế hoạch, nội dung do Ngân hàng Nhà nước giao; vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước; tham gia vào quá trình xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như: cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát tại Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; tham gia đánh giá tính khả thi phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo pháp luật về tổ chức tín dụng; mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc, cho vay đặc biệt tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Liên quan đến phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, dự thảo Luật kế thừa việc phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, đồng thời bổ sung thẩm quyền của Bộ Tài chính quy định về hạch toán, kế toán của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Dự thảo Luật phân cấp một số nội dung hiện hành do Chính phủ quy định chuyển về Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, gồm quy định về: cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước; việc cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; phân cấp một số nội dung hiện hành do Thủ tướng Chính phủ quy định chuyển về Ngân hàng Nhà nước, bao gồm quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm; phí bảo hiểm tiền gửi...

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm phù hợp với các chủ trương, quan điểm của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; đồng thời, cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về các nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật.

Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị quy định rõ vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong tính phí bảo hiểm tiền gửi, làm rõ chủ thể xác định phí làm căn cứ để tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nộp phí; làm rõ phạm vi, đối tượng, nội dung kiểm tra của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tránh trùng lặp với các cơ quan cũng đang được quy định chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức tín dụng.

Đồng thời cần quy định cụ thể các trường hợp và điều kiện tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiếp nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ hoặc vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phân biệt rõ thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong việc bố trí nhân sự tham gia quản lý, điều hành quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát dự thảo luật với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các dự án luật đang được Chính phủ và các cơ quan trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới cùng với dự án Luật này.

Về các quyền, nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, ông Hoàng Thanh Tùng cho rằng, hiện chưa có quy định liên quan đến trách nhiệm của tổ chức này trong công bố, công khai về tham gia hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và chi nhánh; đề nghị rà soát và bổ sung đảm bảo tính thống nhất với Luật Các tổ chức tín dụng về trách nhiệm công khai.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành Luật; đồng thời đánh giá cao Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ động chuẩn bị hồ sơ dự án Luật bảo đảm đầy đủ theo quy định; đánh giá cao Báo cáo thẩm tra sơ bộ toàn diện, phân tích sâu sắc của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Để bảo đảm chất lượng dự án luật trình Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện, tập trung vào các nhóm vấn đề như rà soát để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; thể chế hóa đầy đủ các Nghị quyết của Bộ Chính trị về kiểm soát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; làm rõ vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong tính phí bảo hiểm tiền gửi; làm rõ chủ thể xác định mức phí mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp; phạm vi, đối tượng, nội dung kiểm tra của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tránh trùng lặp với các cơ quan cũng đang được quy định chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức tín dụng.../.

