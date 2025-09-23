Thế giới

Châu Âu

Tây Ban Nha thông qua lệnh cấm vận vũ khí toàn diện đối với Israel

Sắc lệnh cấm toàn bộ hoạt động hoạt động xuất khẩu sang Israel các loại vật tư quốc phòng, sản phẩm hay công nghệ lưỡng dụng; đồng thời cấm nhập khẩu các thiết bị như vậy vào Tây Ban Nha.

Binh sỹ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza ngày 16/5/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
AFP đưa tin Chính phủ Tây Ban Nha ngày 23/9 đã thông qua lệnh cấm vận vũ khí “toàn diện” đối với Israel, trong khuôn khổ gói biện pháp mà Thủ tướng Pedro Sanchez miêu tả là nhằm chấm dứt “tội ác diệt chủng ở Gaza."

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo cho biết sắc lệnh này cấm toàn bộ hoạt động hoạt động xuất khẩu sang Israel các loại vật tư quốc phòng, sản phẩm hay công nghệ lưỡng dụng; đồng thời cấm nhập khẩu các thiết bị như vậy vào Tây Ban Nha.

Sắc lệnh cũng ngăn chặn các đơn xin trung chuyển nhiên liệu hàng không có khả năng sử dụng cho mục đích quân sự và cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ khu định cư của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, kể cả việc quảng bá các sản phẩm đó.

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức, song vẫn cần được Quốc hội thông qua trong bối cảnh chính phủ cánh tả của ông Sanchez không có ưu thế đa số và gặp khó khăn trong việc thông qua các đạo luật./.

