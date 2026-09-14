Tây Ninh phát huy tối đa tính chủ động, phát triển tư duy phản biện, kỹ năng số

Tỉnh Tây Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm tạo bước chuyển biến căn bản và toàn diện trong công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương trong tình hình mới.

Việc đổi mới phương pháp dạy học được đẩy mạnh theo hướng phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của người học thông qua đối thoại, thảo luận và gắn liền lý luận với thực tiễn.

Đáng chú ý, Tây Ninh yêu cầu chú trọng phát triển tư duy phản biện, kỹ năng số, năng lực xử lý thông tin trên không gian mạng và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số trong quản lý cũng như xây dựng học liệu giáo dục số. Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, văn hóa học đường và kỷ cương được giữ vững nhằm phòng ngừa hiệu quả các hành vi lệch chuẩn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến yêu cầu toàn hệ thống chính trị địa phương phải tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hướng tới mục tiêu cốt lõi là hình thành thế hệ công dân mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, giàu ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Các bên liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị của Đảng, gắn liền việc cụ thể hóa nhiệm vụ với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Tỉnh ủy Tây Ninh xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ sở giáo dục cùng đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới. Việc triển khai kế hoạch đòi hỏi tính đồng bộ, thường xuyên và liên tục, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương gắn với Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng."

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các đảng ủy trực thuộc triển khai sâu rộng và duy trì hằng năm để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Một giải pháp đột phá được tỉnh Tây Ninh đặt ra là rà soát, cập nhật kịp thời các thành tựu lý luận và thực tiễn mới nhất vào chương trình giảng dạy, đặc biệt là các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết mới ban hành của Đảng.

Chương trình giáo dục lý luận chính trị được thiết kế phù hợp với từng cấp học, bậc học và đối tượng đào tạo, bảo đảm tính hệ thống và khoa học. Nội dung giáo dục được tích hợp theo các nhóm phẩm chất và năng lực cốt lõi, bao gồm bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến; tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức và trách nhiệm xã hội; ý thức công dân, năng lực số và năng lực hội nhập quốc tế; cùng lối sống lành mạnh, kỹ năng xã hội và năng lực học tập suốt đời. Tỉnh chú trọng chuyển đổi nội dung giáo dục theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm, nâng cao năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tỉnh ủy Tây Ninh sẽ tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị "vững về bản lĩnh, tốt về phẩm chất, sâu về chuyên môn, am hiểu thực tiễn."

Tỉnh triển khai các cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút, tôn vinh và tạo động lực cống hiến, đồng thời đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số và phương pháp giảng dạy hiện đại cho đội ngũ nhà giáo; đề cao cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Tỉnh sẽ bố trí bảo đảm nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đặc biệt ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Tây Ninh gỡ điểm nghẽn giáo dục vùng biên Thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, sách giáo khoa, bữa ăn bán trú ... là giải pháp quan trọng để giữ chân học sinh vùng biên giới, học sinh khuyết tật đến trường